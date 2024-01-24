Словаччина не блокуватиме євроінтеграцію України і €50 млрд від ЄС: підсумки зустрічі Фіцо та Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо завершили зустріч. За підсумками перемовин була підписана спільна заява.

Про це глава українського Уряду повідомив у Telegram.

Зазначено, що політики дійшли згоди з низки питань, зокрема:

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Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Країни співпрацюватимуть у питанні поставок техніки з боку словацької компанії для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні €50 млрд з боку Європейського Союзу.

За підсумками зустрічі прем’єри України та Словаччини підписали спільну заяву, що має на меті посилити двосторонні відносини “на основі взаємної довіри та поваги”.

Так, цією заявою представники країн:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

відзначили підтримку Словаччиною європейської інтеграції України;

висловили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського;

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України;

підтвердили необіхдність участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України;

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосппродукції;

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Раніше словацький прем’єр назвав Україну державою, яка нібито перебуває під абсолютним впливом США. Роберт Фіцо натякнув журналістам, що Україні “доведеться віддати частину території Російській Федерації”.

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