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В Киеве все нормально: Фицо цинично прокомментировал атаку на столицу 23 января

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопрос журналистов о вероятном визите в Киев после массированной атаки 23 января, указал, что в украинской столице якобы продолжается нормальная жизнь.

Политик также указал, что в Украине второй год продолжается “локальный конфликт”.

— Вы всерьез думаете, что в Киеве война? Вы что, шутите? Прошу вас, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь, — сказал Фицо.

В то же время, политик отметил, что Украину все же посетит 24 января, однако приедет в Ужгород.

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Напомним, ранее Фицо заявил, что Украина должна отдать России часть своей территории, чтобы прекратить войну.

На это сразу отреагировало МИД в Киеве, подчеркнув, что не может быть никакого компромисса относительно территориальной целостности нашего государства.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Словакия
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