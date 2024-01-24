Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль

Словакия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предложенную президентом Владимиром Зеленским Формулу мира.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с главой правительства Словакии Робертом Фицо в Ужгороде 24 января.

Встреча Шмыгаля и Фицо

— Относительно заявлений словацкого премьер-министра, которые звучали в последнее время. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Конечно, мы это зафиксировали в совместном заявлении, которое было подписано во время широкой встречи.

Мы сегодня обсуждали весь спектр этих вопросов. Так же как и вопрос того, что победа Украины — это не только наша безопасность, но и всей Европы, а значит и Словакии. Мы говорили о зверствах россиян, бомбардировках гражданского населения, похищении украинских детей, ядерном шантаже и угрозе, которую несет Россия для всего мира, — отметил Шмыгаль.

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Возвращение детей и ядерная безопасность

Премьер-министр Украины предложил главе правительства Словакии рассмотреть участие в реализации Формулы мира в вопросе возвращения депортированных Россией детей с оккупированных территорий и ядерной безопасности мира.

— Я предложил премьер-министру Фицо, чтобы Словакия рассмотрела участие в реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского в части возвращения депортированных украинских детей и ядерной безопасности. В целом Словакия поддерживает Формулу мира, что тоже указано в совместном заявлении. Конечно, мы ожидаем следующего саммита мира в Швейцарии, — сказал он.

Однако Шмыгаль подчеркнул, что независимо от позиции и желания отдельных стран, то Украина четко определила курс на членство в НАТО, а также безальтернативно движется по этому пути. Так он публично ответил на недавнее заявление Фицо о том, Словакия будет выступать против вступления Украины в НАТО.

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