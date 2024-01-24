Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Британский вертолет Sea King: предназначение и характеристики
Перевозит десант и бронетехнику: что известно о тяжелом российском самолете Ил-76
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Срочно
Ракетная атака на Киев: 22 раненых, спасательные работы завершены
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль

Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль
Фото: Факти ICTV

Словакия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предложенную президентом Владимиром Зеленским Формулу мира.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с главой правительства Словакии Робертом Фицо в Ужгороде 24 января.

Встреча Шмыгаля и Фицо

— Относительно заявлений словацкого премьер-министра, которые звучали в последнее время. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Конечно, мы это зафиксировали в совместном заявлении, которое было подписано во время широкой встречи.

Мы сегодня обсуждали весь спектр этих вопросов. Так же как и вопрос того, что победа Украины — это не только наша безопасность, но и всей Европы, а значит и Словакии. Мы говорили о зверствах россиян, бомбардировках гражданского населения, похищении украинских детей, ядерном шантаже и угрозе, которую несет Россия для всего мира, — отметил Шмыгаль.

Сейчас смотрят
Читайте также
Словакия предоставит Украине технику для строительства трехуровневой линии обороны — Шмыгаль
Шмигаль та Фіцо

Возвращение детей и ядерная безопасность

Премьер-министр Украины предложил главе правительства Словакии рассмотреть участие в реализации Формулы мира в вопросе возвращения депортированных Россией детей с оккупированных территорий и ядерной безопасности мира.

— Я предложил премьер-министру Фицо, чтобы Словакия рассмотрела участие в реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского в части возвращения депортированных украинских детей и ядерной безопасности. В целом Словакия поддерживает Формулу мира, что тоже указано в совместном заявлении. Конечно, мы ожидаем следующего саммита мира в Швейцарии, — сказал он.

Однако Шмыгаль подчеркнул, что независимо от позиции и желания отдельных стран, то Украина четко определила курс на членство в НАТО, а также безальтернативно движется по этому пути. Так он публично ответил на недавнее заявление Фицо о том, Словакия будет выступать против вступления Украины в НАТО.

Читайте также
Словакия не будет блокировать евроинтеграцию Украины и €50 млрд от ЕС: итоги встречи Фицо и Шмыгаля
Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Денис Шмыгаль, НАТО, Новини Ужгорода, Словакия, Ужгород, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль
Украина вернула 388 похищенных детей, у РФ есть шесть сценариев их депортации — Герасимчук
Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль
Содержание военнопленных россиян: в Украине откроют третий лагерь
СІЗО, вʼязниця, тюрма
РФ не сообщила Украине, как будет доставлять пленных: ГУР о падении Ил-76 и обмене
Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль
Для реагирования на жалобы предпринимателей: зачем создают Совет по поддержке бизнеса
Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и Формулу мира — Шмыгаль

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь