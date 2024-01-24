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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Словакия предоставит Украине технику для строительства трехуровневой линии обороны — Шмыгаль

Шмигаль та Фіцо
Фото: Правительственный портал

Словакия предоставит Украине бронированные экскаваторы и разминирующие машины для строительства трехуровневой линии обороны.

Об этом в среду, 24 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Ужгороде.

– Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей — это защита на всех направлениях. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен. Такая защита позволит как сдерживать врага, так и продвигаться вперед. Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы пришли к согласию, что будем сотрудничать в вопросе поставок такой техники со стороны Словацкой Республики, – сказал он.

Шмыгаль также отметил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.

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– Сегодня могу сказать, что Словакия уже приняла решение для поставки двух машин для разминирования Божена-4, чтобы наши саперы могли проводить соответствующие работы на деоккупированной части Херсонщины. Мы очень благодарны за это, – добавил премьер-министр Украины.

Встреча Шмыгаля и Фицо

Сегодня в Ужгороде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо.

По итогам встречи премьеры Украины и Словакии подписали совместное заявление, имеющее целью усилить двусторонние отношения “на основе взаимного доверия и уважения”.

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Война в Украине, Денис Шмыгаль, Російська агресія, Словакия, Ужгород
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