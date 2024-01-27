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Валентина Летяк, редактор ленты

Холокост — преступление нацистов, которому никогда не будет забвения — Зеленский

Холокост — преступление нацистов, которому никогда не будет забвения — Зеленский
Фото: Офис президента

27 января, в День памяти жертв Холокоста, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир никогда не забывать о подвиге тех, кто еще не знал, проиграет ли зло.

— Сегодня мир чтит память миллионов жертв Холокоста. Преступления нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, которая унесла жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты…, — сказал глава государства.

По его мнению, все последующие поколения человечества должны знать правду о Холокосте, чтобы они осознавали, что человеческая жизнь — высшая ценность для всех народов мира.

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— Так же важно помнить о подвиге тех, кто еще не знал, проиграет ли зло, но, несмотря на все, берег в своей душе добро и спасал жизни других, — добавил Зеленский.

По его словам, многие Праведники остались неизвестными, но каждое имя, которое знает мир, должно быть сохранено навеки, “чтобы человечество всегда помнило, что даже в самых темных обстоятельствах стоит верить и помогать свету победить”.

Где были самые массовые казни евреев в Украине и кто помогал им в спасении — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Холокост — преступление нацистов, которому никогда не будет забвения — Зеленский

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Владимир Зеленский, Холокост, Друга світова війна
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