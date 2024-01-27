Голокост – злочин нацистів, якому ніколи не буде забуття – Зеленський

27 січня, у День пам’яті жертв Голокосту, президент України Володимир Зеленський закликав світ ніколи не забувати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє.

– Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, яка забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв були вбиті…, – сказав глава держави.

На його думку, усі наступні покоління людства мають знати правду про Голокост, аби вони усвідомлювали, що людське життя – найвища цінність для усіх народів світу.

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– Так само важливо пам’ятати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але, попри все, беріг у своїй душі добро та рятував життя інших, – додав Зеленський.

За його словами, багато Праведників залишилися невідомими, але кожне ім’я, яке знає світ, має бути збережене навіки, “щоб людство завжди пам’ятало, що навіть у найтемніших обставинах варто вірити та допомагати світлу перемогти”.

Де були наймасовіші страти євреїв в Україні та хто допомагав їм у порятунку – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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