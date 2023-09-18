Убийство 6 тыс. евреев ежедневно: Папа Пий XII знал о преступлениях нацистов во время Второй мировой

Папа Пий XII во времена Второй мировой войны, вероятно, знал, что 6 тыс. евреев и поляков ежедневно убивают газом в оккупированной Германией Польше.

Об этом свидетельствует недавно обнаруженная корреспонденция, которая была обнародована в итальянской ежедневной газете Corriere della Sera. Воспроизведенное письмо содержится в книге Джованни Коко, исследователя и архивариуса Апостольского архива Ватикана.

Оно в свою очередь уничтожает аргумент Святого Престола о том, что не было возможности проверить дипломатические сообщения о зверствах нацистов, чтобы осудить их.

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Отмечается, что письмо было адресовано немецким священником-иезуитом к секретарю Пия Роберту Лейберу и датируется 14 декабря 1942 годом.

В историческом документе говорится о лагере смерти Белжец, где погибло 500 тыс. евреев. В частности, дата письма является важной, поскольку констатирует, что корреспонденция поступила через несколько дней после того, как гетто было построено.

Пока нельзя точно сказать, что Пий видел письмо, однако его секретарь Лейбер, на которого была адресована корреспонденция, был главным помощником Папы.

Наследие Пия и откровения из недавно открытых архивов Ватикана должны обсуждаться на большой конференции в Папском Григорианском университете в Риме в следующем месяце.

Такая находка является значительным аргументом не в пользу Пия в дебатах о его деятельности во время Холокоста.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какие преступления против человечества совершали нацисты во время Второй мировой войны.

Источник : AP

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