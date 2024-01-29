Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина ввела в Силах безопасности и обороны 18 новых стандартов НАТО — Минобороны

зсу військові
Фото: Генштаб ВСУ

В Минобороны, Вооруженных силах Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны введены еще 18 стандартов НАТО.

Как сообщают в пресс-службе Минобороны, стандарты были введены с декабря 2023 года до января 2024 года в рамках Целей партнерства Украина-НАТО.

В частности, речь идет о стандартах по защите войск (сил) ВСУ и обучения Военно-морских сил по связи, коммуникационных и информационных систем, транспортного обеспечения.

Сейчас смотрят

Также в инициативном порядке Украина ввела стандарты, касающиеся навигационно-гидрографической поддержки, водолазной деятельности, горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что в целом в Минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО:

  • 192 (88% от запланированного) — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, которые являются первоочередными стандартами Североатлантического союза;
  • 123 — в инициативном порядке, которые Украина внедряет вне целей партнерства.

Всего в Военном блоке есть 1 135 стандартов, а это означает, что в Силах безопасности и обороны Украины уже введено почти 28% от общего количества.

Как отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, это больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся во время последней волны расширения Военного блока.

Он также добавил, что в 2024 году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Пригласим Украину в НАТО на определенном этапе — Столтенберг
Украина ввела в Силах безопасности и обороны 18 новых стандартов НАТО — Минобороны

Источник: Минобороны
ВСУ, Міноборони України, НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Достижения ВСУ будут под угрозой: Столтенберг и Блинкен о блокировании помощи в Конгрессе
Столтенберг і Блінкен
Ночная атака дронов и новый пакет помощи от Нидерландов: главные события ночи 30 января
Украина ввела в Силах безопасности и обороны 18 новых стандартов НАТО — Минобороны
Остин и Столтенберг обсудили наращивание производства оружия для помощи Украине
Пентагон
Атака дронами, расширение плацдармов в Херсонской области, переговоры в Ужгороде: новости 29 января
Украина ввела в Силах безопасности и обороны 18 новых стандартов НАТО — Минобороны
Спикер президента опроверг информацию об увольнении Залужного
Украина ввела в Силах безопасности и обороны 18 новых стандартов НАТО — Минобороны

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь