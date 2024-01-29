Украина ввела в Силах безопасности и обороны 18 новых стандартов НАТО — Минобороны

В Минобороны, Вооруженных силах Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны введены еще 18 стандартов НАТО.

Как сообщают в пресс-службе Минобороны, стандарты были введены с декабря 2023 года до января 2024 года в рамках Целей партнерства Украина-НАТО.

В частности, речь идет о стандартах по защите войск (сил) ВСУ и обучения Военно-морских сил по связи, коммуникационных и информационных систем, транспортного обеспечения.

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Также в инициативном порядке Украина ввела стандарты, касающиеся навигационно-гидрографической поддержки, водолазной деятельности, горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что в целом в Минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО:

192 (88% от запланированного) — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, которые являются первоочередными стандартами Североатлантического союза;

123 — в инициативном порядке, которые Украина внедряет вне целей партнерства.

Всего в Военном блоке есть 1 135 стандартов, а это означает, что в Силах безопасности и обороны Украины уже введено почти 28% от общего количества.

Как отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, это больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся во время последней волны расширения Военного блока.

Он также добавил, что в 2024 году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

Источник : Минобороны

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