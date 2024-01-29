Україна запровадила у Силах безпеки й оборони 18 нових стандартів НАТО – Міноборони

У Міноборони, Збройних силах України та інших складових сектору безпеки й оборони запроваджено ще 18 стандартів НАТО.

Як повідомляють у пресслужбі Міноборони, стандарти були запроваджені з грудня 2023 року до січня 2024 року у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО.

Зокрема, йдеться про стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ та навчання Військово-морських сил зі зв’язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.

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Також в ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, що стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, паливно-мастильних матеріалів.

Зазначається, що загалом у Міноборони, ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони запроваджено 315 стандартів НАТО:

192 (88% від запланованого) – у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Північноатлантичного союзу;

123 – в ініціативному порядку, які Україна впроваджує поза цілями партнерства.

Всього у Військовому блоці є 1 135 стандартів, а це означає, що у Силах безпеки й оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.

Як зауважив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, це більше, ніж прийнято в деяких державах-членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Військового блоку.

Він також додав, що у 2024 році планується впровадити ще 50 стандартів НАТО в секторі безпеки.

Джерело : Міноборони

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