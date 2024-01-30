Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Буданов о наступлении РФ: Продолжается уже 2,5 месяца, завершится ближе к весне

Буданов о наступлении РФ: Продолжается уже 2,5 месяца, завершится ближе к весне
Фото: Факти ICTV

Наступление российских войск в Украине продолжается уже более двух месяцев и завершится ближе к весне 2024 года.

Соответствующий прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

Когда закончится наступление РФ

— Наступательная операция РФ началась в ноябре 2023 года. По состоянию на сейчас уже 2,5 месяца, как она продолжается. Результаты сами видите. Сказать, что они какие-то большие? Это точно будет неправильно, — заявил руководитель ГУР.

Сейчас смотрят

Кирилл Буданов признал, что Россия имеет определенные продвижения неподалеку Авдеевки, однако это не те результаты, на которые надеялись оккупанты.

— К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели выйти на барьерный рубеж на реке Черный Жеребец в Харьковской области, а также на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы сами понимаете, близко этого нет. Но наступление еще продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью, — спрогнозировал глава украинской разведки.

Читайте также
РФ формирует на границах с Украиной отряды личного состава ФСБ: будет ли новое наступление
Буданов о наступлении РФ: Продолжается уже 2,5 месяца, завершится ближе к весне

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Бої в Авдіївці, Война в Украине, Донецкая область, Кирилл Буданов, Луганская область, Разведка, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации: что им предусмотрено
військовий квиток, мобілізація
Военные объекты на территории России должны быть уничтожены — Данилов
Олексій Данілов
ОВА о взрывах в Полтаве и Кременчуге: Вражеская атака, попаданий не зафиксировано
Буданов о наступлении РФ: Продолжается уже 2,5 месяца, завершится ближе к весне
Главные новости 30 января: взрывы в Москве, сбитие Су-34 РФ, Обран сдался и чип Neuralink в мозгу человека
Буданов о наступлении РФ: Продолжается уже 2,5 месяца, завершится ближе к весне
Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине
Вільям Бернс

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь