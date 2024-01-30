Буданов о наступлении РФ: Продолжается уже 2,5 месяца, завершится ближе к весне

Наступление российских войск в Украине продолжается уже более двух месяцев и завершится ближе к весне 2024 года.

Соответствующий прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

Когда закончится наступление РФ

— Наступательная операция РФ началась в ноябре 2023 года. По состоянию на сейчас уже 2,5 месяца, как она продолжается. Результаты сами видите. Сказать, что они какие-то большие? Это точно будет неправильно, — заявил руководитель ГУР.

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Кирилл Буданов признал, что Россия имеет определенные продвижения неподалеку Авдеевки, однако это не те результаты, на которые надеялись оккупанты.

— К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели выйти на барьерный рубеж на реке Черный Жеребец в Харьковской области, а также на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы сами понимаете, близко этого нет. Но наступление еще продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью, — спрогнозировал глава украинской разведки.

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