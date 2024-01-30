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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Буданов про наступ РФ: Триває вже 2,5 місяці, завершиться ближче до весни

Буданов про наступ РФ: Триває вже 2,5 місяці, завершиться ближче до весни
Фото: Факти ICTV

Наступ російських військ в Україні триває вже понад два місяці та завершиться ближче до весни 2024 року.

Відповідний прогноз озвучив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

Коли закінчиться наступ РФ

– Наступальна операція РФ почалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз вже 2,5 місяці, як вона триває. Результати самі бачите. Сказати, що вони якісь великі? Це точно буде неправильно, – заявив керівник ГУР.

Зараз дивляться

Кирило Буданов визнав, що Росія має певні просування неподалік Авдіївки, проте це не ті результати, на які сподівалися окупанти.

– На жаль для нас, певне просування в полях у них є. І біля Авдіївки те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли вийти на бар’єрний рубіж на річці Чорний Жеребець в Харківській області, а також на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Як ви самі розумієте, близько цього нема. Але наступ ще продовжується і десь на початку весни він вичерпається повністю, – спрогнозував глава української розвідки.

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Бої в Авдіївці, Війна в Україні, Донецька область, Кирило Буданов, Луганська область, Розвідка, Харківська область
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