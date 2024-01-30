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Украина станет членом НАТО, двери открыты — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом военного блока.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Я думаю, что процесс, который мы наблюдаем в течение рекордно короткого времени — сначала с Финляндией, а теперь со Швецией — демонстрирует, что двери НАТО открыты. Они остаются открытыми, в частности для Украины, которая станет членом НАТО, — подчеркнул Блинкен.

По его словам, агрессия российского диктатора Владимира Путина побуждает другие страны присоединяться к блоку, чтобы защитить своих граждан и собственный суверенитет.

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Госсек США отметил, что несмотря на желание РФ, НАТО расширяется и становится сильнее.

Расширение НАТО после полномасштабного вторжения РФ

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Швеция и Финляндия активизировали свое сотрудничество с НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в Альянс.

5 июля подписан протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Согласно протоколу Альянса, страна может стать членом НАТО после того, как все государства-члены ратифицируют протокол о вступлении.

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Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

Венгрия остается единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала присоединение Швеции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать полноценным членом Альянса “на определенном этапе”.

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Энтони Блинкен, НАТО, США, Украина
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