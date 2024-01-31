Будет ли оперативная пауза в наступлении РФ весной и почему — объяснение Коваленко
России нужна будет пауза в наступлении весной прежде всего из-за так называемых выборов президента и проведения мобилизации сразу после них.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире телемарафона Єдині новини.
Наступление РФ: почему именно весной может быть пауза
— Это связано с несколькими факторами. Один из них — выборы президента РФ, после которых начнется мобилизация — это восстановление человеческого ресурса, а также выделение соответствующего ресурса на обеспечение подразделений, которые должны заменять потерявшие боеспособность. То есть это достаточно тяжелый процесс, на который требуется определенное время и нужна оперативная пауза, — объяснил эксперт в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.
В целом оценивая наступательные действия врага, Коваленко отметил, что РФ начала их в 2023 году в максимально невыгодные погодные условия, пренебрегая человеческими жизнями.
По его словам, осенью и зимой лучше всего быть именно в обороне, но россияне перешли в наступление из-за политических прихотей самого Путина.
— Ему нужны были перед выборами какие-то победы. Но, как видим, по состоянию на сегодня они, потеряв тысячи единиц техники и десятки тысяч человеческого ресурса, не смогли достичь какого-то результата именно эпического масштаба, о котором мечтал сам Путин, — добавил он.
Какими могут быть результаты наступления РФ до весны
Коваленко считает, что оккупационные войска еще способны продвигаться, но это продвижение “не будет каким-то критическим или катастрофическим”.
Также, по его мнению, из-за нехватки боеприпасов Силам обороны Украины сейчас лучше находиться в обороне.
— Мы имеем проблематику с поставками вооружения от наших партнеров, прежде всего боеприпасов. Пытаемся адаптироваться к этим условиям… Действительно, сейчас в зоне боевых действий достаточно жесткая экономия снарядов для ствольной и реактивной артиллерии. Их пытаются заменять дронами, но это неполноценная замена. Именно поэтому мы находимся в обороне, и это помогает нам больше, чем если бы мы наступали, — подытожил Коваленко.
Накануне руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление российских войск в Украине продолжается уже более двух месяцев и может завершиться ближе к весне 2024 года.