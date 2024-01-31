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Украина
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Будет ли оперативная пауза в наступлении РФ весной и почему — объяснение Коваленко

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

России нужна будет пауза в наступлении весной прежде всего из-за так называемых выборов президента и проведения мобилизации сразу после них.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире телемарафона Єдині новини.

Наступление РФ: почему именно весной может быть пауза

— Это связано с несколькими факторами. Один из них — выборы президента РФ, после которых начнется мобилизация — это восстановление человеческого ресурса, а также выделение соответствующего ресурса на обеспечение подразделений, которые должны заменять потерявшие боеспособность. То есть это достаточно тяжелый процесс, на который требуется определенное время и нужна оперативная пауза, — объяснил эксперт в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

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В целом оценивая наступательные действия врага, Коваленко отметил, что РФ начала их в 2023 году в максимально невыгодные погодные условия, пренебрегая человеческими жизнями.

По его словам, осенью и зимой лучше всего быть именно в обороне, но россияне перешли в наступление из-за политических прихотей самого Путина.

— Ему нужны были перед выборами какие-то победы. Но, как видим, по состоянию на сегодня они, потеряв тысячи единиц техники и десятки тысяч человеческого ресурса, не смогли достичь какого-то результата именно эпического масштаба, о котором мечтал сам Путин, — добавил он.

Какими могут быть результаты наступления РФ до весны

Коваленко считает, что оккупационные войска еще способны продвигаться, но это продвижение “не будет каким-то критическим или катастрофическим”.

Также, по его мнению, из-за нехватки боеприпасов Силам обороны Украины сейчас лучше находиться в обороне.

— Мы имеем проблематику с поставками вооружения от наших партнеров, прежде всего боеприпасов. Пытаемся адаптироваться к этим условиям… Действительно, сейчас в зоне боевых действий достаточно жесткая экономия снарядов для ствольной и реактивной артиллерии. Их пытаются заменять дронами, но это неполноценная замена. Именно поэтому мы находимся в обороне, и это помогает нам больше, чем если бы мы наступали, — подытожил Коваленко.

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Будет ли оперативная пауза в наступлении РФ весной и почему — объяснение Коваленко

Накануне руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление российских войск в Украине продолжается уже более двух месяцев и может завершиться ближе к весне 2024 года.

Армия России, Война в Украине, Вибори у Росії, Александр Коваленко, Російська агресія
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