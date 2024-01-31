Чи буде оперативна пауза у наступі РФ навесні і чому – пояснення Коваленка

Росії потрібна буде пауза у наступі навесні передусім через так звані вибори президента та проведення мобілізації відразу після них.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Наступ РФ: чому саме навесні може бути пауза

– Це пов’язано з кількома факторами. Один із них – вибори президента РФ, після яких розпочнеться мобілізація – це відновлення людського ресурсу, а також виділення відповідного ресурсу на забезпечення підрозділів, які мають замінювати ті, що втратили боєздатність. Тобто це досить важкий процес, на який потрібен певний час та оперативна пауза, – пояснив експерт в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

Зараз дивляться

Загалом оцінюючи наступальні дії ворога, Коваленко зауважив, шо РФ розпочала їх у 2023 році у максимально невигідні погодні умови, нехтуючи людськими життями.

За його словами, восени та взимку найкраще бути саме в обороні, але росіяни перейшли у наступ через політичні примхи самого Путіна.

– Йому потрібні були перед виборами якісь перемоги. Але, як бачимо, станом на сьогодні вони, втративши тисячі одиниць техніки і десятки тисяч людського ресурсу, не спромоглися досягти якогось результату саме епічного масштабу, про який мріяв сам Путін, – додав він.

Якими можуть бути результати наступу РФ до весни

Коваленко вважає, що окупаційні війська ще здатні просуватися, але це просування “не буде якимось критичним чи катастрофічним”.

Також, на його думку, через брак боєприпасів Силам оборони України зараз краще перебувати в обороні.

– Ми маємо проблематику з постачанням озброєння від наших партнерів, передусім боєприпасів. Намагаємося адаптуватися до цих умов… Справді, наразі в зоні бойових дій є досить жорстка економія снарядів для ствольної та реактивної артилерії. Їх намагаються замінювати дронами, але це неповноцінна заміна. Саме тому ми в обороні, і це допомагає нам більше, аніж якби ми наступали, – підсумував Коваленко.

Напередодні керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що наступ російських військ в Україні триває вже понад два місяці та може завершитися ближче до весни 2024 року.

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