Всей правды мы никогда не узнаем: как работает российское ИПСО

В войне против Украины российские оккупанты используют все возможные средства и способы. Фейки и ИПСО (информационно-психологическая операция) являются разновидностями российского оружия.

Утром 29 января украинцам начали стихийно поступать письма на электронную почту якобы из Офиса президента.

Ключевой темой сообщений стала фейковая информация о сдаче территорий Украины российским оккупантам.

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В Центре противодействия дезинформации сразу же сообщили, что это очередное российское ИПСО, цель которого — повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства.

Уже вечером того же дня в украинских Telegram-каналах начали массово сообщать о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эту информацию сразу же начали раскачивать и в росСМИ. Впоследствии и это оказалось фейком.

Поэтому Факты ICTV запустили спецпроект о борьбе с фейками. Вместе с ведущими украинскими специалистами в сфере борьбы с дезинформацией мы подробно раскроем тему вражеских фейков и ИПСО.

Покажем, как проверить фото, видео или аудио на подлинность. Поговорим о тенденциях и нарративах оккупантов и в чем опасность фейков и манипуляций, почему не стоит верить всему, что пишут в интернете, а также как этому противодействовать.

Во втором материале нашего цикла статей мы расскажем о методиках дезинформации России, какие ресурсы оккупанты применяют для создания ИПСО и на что рассчитаны российские фейки.

Какие методики дезинформации использует Россия

Какие ресурсы оккупанты привлекают для создания ИПСО

На что рассчитаны российские фейки и ИПСО

Почему люди верят фейкам

Разбор российских ИПСО

Какие методики дезинформации использует Россия

Для создания фейков россияне привлекают немало ресурсов. В частности, с помощью искусственного интеллекта они создают фальшивые фото, аудио и даже видеозаписи, чтобы дискредитировать украинскую власть.

Свои фейковые публикации они делают в соцсетях, рассылают массово сообщения и даже публикуют статьи в СМИ и снимают сюжеты для росТВ.

Например, распространяют долгоиграющие нарративы, которые подпитывают новыми и новыми фейковыми и манипулятивными историями. Каждый конкретный фейк и манипуляцию можно опровергнуть, однако длительное повторение одной и той же ложной идеи может оставить осадок в сознании людей, рассказывает программный директор ОО “Детектор медиа” Вадим Миский.

– Для того чтобы окопаться в сознании человека, российская пропаганда придумала ряд фраз-штампов, которые имеют целью смягчить когнитивный диссонанс и сломать критическое мышление. Их используют для прекращения невыгодных споров, дискуссий, чтобы обойти сложные вопросы или направить внимание на другие вещи. Например, “всей правды мы никогда не узнаем”, “все не так однозначно”, “жизнь все расставит на свои места, “это ничего не изменит”, “я вне политики” и т. д., – говорит он.

Более того, отмечает эксперт, российская пропаганда прибегает к использованию правдивых фактов, но представляет их способом, который искажает или ложно толкует события. Выдергивание цитат или событий из контекста, смещение акцентов, подчеркивание выгодных и замалчивание невыгодных фактов, различные эмоциональные крючки — это все методики, которые применяют пропагандисты в работе.

Какие ресурсы оккупанты привлекают для создания ИПСО

Для создания ИПСО Россия использует абсолютно все:

шоу-бизнес, который публично выражает свою поддержку вооруженной агрессии России против Украины;

кинематограф, в котором украинцы — это “бандеровцы”, “сторонники нацистов”, “болваны в шароварах”;

музыку, где романтизируют и пропагандируют войну;

спорт;

видеоигры.

Также Кремль привлекает и современные технологии. В частности, так называемых ботов и троллей для создания искусственных тенденций в соцсетях, комментирования под публикациями или распространения дезинформационных материалов.

Для этого в соцсетях создают профайлы вымышленных людей, которые якобы имеют собственное мнение и взгляды и делятся ими.

Таким аккаунтам придают признаки подлинности: загружают фото, добавляют других пользователей в друзья, делают репосты различного контента и иногда пишут “авторские” сообщения от имени вымышленного персонажа.

Тем самым эти профили через комментарии в обсуждениях различных вопросов в социальных сетях оказывают психологическое воздействие на других людей для того, чтобы они приняли месседж и позицию, которые продвигают пропагандисты.

При создании подделок используют:

методы ИИ (искусственного интеллекта);

машинное обучение и нейронные сети.

Наиболее заметна эта угроза в так называемых дипфейках — видео, где человек говорит что-то, чего в жизни он не говорил.

Дипфейки отличаются от других медиаподделок тем, что это технология синтезирования видео, на которых лицо одного человека заменяется лицом другого.

–Вспомните, какими нелепыми были дипфейки в начале вторжения — видео, на которых якобы президент призывает сложить оружие, и чуть заметно, что голова приклеена, мимика ненастоящая и так далее. И сравните с тем, как выглядели дипфейки с Залужным, где якобы он призывает к перевороту во второй половине 2023 года — это уже значительно лучшая работа.

И это лишь вопрос времени, когда дипфейки станут настолько качественными, что отличить настоящее видео от подделки невооруженным глазом будет невозможно. Эта угроза еще больше актуализирует потребность доверять медиа, которые владеют средствами фактчекинга и своим читателям, слушателям и зрителям предоставляют проверенную информацию. В отличие от анонимных Telegram-каналов, которые могут мимикрировать под медиа, однако при этом распространяют непроверенный контент, – добавляет эксперт.

Платформы распространения дезинформации

Основной платформой распространения дезинформации для украинцев на сегодня является Telegram, хотя определенную угрозу представляют ТикТок и другие соцсети.

Как отмечает программный директор “Детектор медиа”, в Telegram псевдопроукраинские каналы подают информацию, на первый взгляд, якобы в интересах Украины.

Они могут называть украинцев “нашими”, а Россию — врагом и даже критиковать ее власть. Но украинскую власть всегда позиционируют как неэффективную, коррумпированную и зависимую от Запада или даже как “хуже российской”.

Также продвигаются антизападные нарративы, чтобы дискредитировать наших союзников в глазах украинцев.

Анонимные Telegram-каналы отличаются “убедительным” сторителлингом и оригинальным стилем текста — “инсайдами”:

специально создают впечатление, что перед рядовым читателем “закрытая” информация из высших эшелонов власти, интересная всем;

что только они, анонимные Telegram-каналы, рассказывают народу “правду”, тогда как традиционные медиа врут.

– Если в анонимном Telegram-канале вы видите слова “источник” и “инсайд” — скорее всего, перед вами дезинформация, – отмечает Вадим Миский.

На что рассчитаны российские фейки и ИПСО

По словам программного директора общественной организации “Детектор медиа”, для каждой аудитории есть свои нарративы.

Например, для украинцев они изготавливают дезинформацию, направленную на дискредитацию украинской власти, раскол общества по разным линиям напряжения, сдерживание мобилизационной кампании, формирование уныния относительно победы Украины и тому подобное.

Общества стран-союзниц пытаются убедить в том, что Украина — ненадежный партнер, “государство, которое не состоялось”, что предоставленное оружие распродают направо-налево из-за коррупции, что Украина якобы совершает военные преступления или нарушает международные обязательства, например фейки о разработке “грязной ядерной бомбы”, и поэтому представляет “угрозу” для мира.

Ну, а российское общество пропагандисты пытаются сплотить в поддержку продолжения военной агрессии.

Почему люди верят фейкам

Общественная организация “Детектор медиа” ежегодно проводит большое исследование и измеряет уровень медиаграмотности украинцев.

– Мы изучаем, понимает ли человек, как работают медиа, умеет ли ими пользоваться, в том числе современными диджитальными медиа и соцсетями, и как человек в информационном водовороте отделяет правдивую информацию от ложной, – говорит программный директор ОО.

Он отмечает, последние данные показывают, что среди аудитории с низким уровнем медиаграмотности преобладают старшие возрастные группы — лица в возрасте 56+ лет.

– На мой взгляд, с одной стороны, это связано с более низким уровнем цифровых навыков, с другой — с российскими нарративами, которые эти люди слышали еще с детства при жизни в СССР. С другой стороны, современная молодежь, которая лучше цифровизирована и не жила при Советском Союзе, также может стать жертвой российской пропаганды, которую распространяют на новых платформах: в Telegram и ТикТок, – отмечает Миский.

Разбор российских ИПСО

Информационно-психологические спецоперации (ИПСО) являются совокупностью действий, направленных на распространение специально созданной информации для воздействия на эмоции, восприятие и поведение людей, формируя таким образом общественное мнение в желаемом направлении и в конце концов побуждая к определенным действиям или бездействию.

Подразделения психологических операций Вооруженных сил Российской Федерации играют ключевую роль в военной агрессии против Украины в форме так называемой гибридной войны.

Их операции можно разделить на кратковременные и долговременные.

Кратковременные спецоперации имеют целью комментирование важных для России событий в выгодном для Кремля свете. Они часто используют памятные даты как особые моменты для своей идеологии.

Перед такими датами, как 9 мая, 24 августа, 24 февраля, они склонны к запугиванию украинцев угрозами об ударах “невиданной силы”.

Хотя такая возможность атаки существует, такие угрозы имеют целью вызвать панику и неверие среди украинцев в победу их Вооруженных сил, отмечает эксперт.

А долговременные ИПСО направлены на поддержание постоянного психологического давления на украинцев с целью подрыва доверия к украинской власти и ослабления международной поддержки.

– В самом начале полномасштабного вторжения, например, была ИПСО о “метках на дорогах и зданиях”. В соцсетях и через мессенджеры распространялись призывы зарисовывать эти знаки краской, потому что якобы они помогают врагу целиться из ракет с помощью спутников, – вспоминает Миский. — Однако, оказалось, что такие метки используются для геодезических целей и не имеют ничего общего с военными операциями.

Распространение этого мифа имело целью ввести украинцев в состояние психологического дискомфорта, спровоцировать страх и панику и побудить заниматься совершенно ненужными действиями. И частично россиянам это удалось сделать.

На Youtube-канале Фактов ICTV выходит проект Антизомби. Еженедельно журналисты-расследователи в своих видео развенчивают фейки и подсказывают аудитории, как их распознавать самостоятельно.

В следующих материалах Факты ICTV расскажут о том, в чем опасность фейков и манипуляций, почему не стоит верить всему, что пишут в интернете, а также как этому противодействовать. Не пропустите!

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