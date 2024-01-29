Росіяни знову запустили фейкову розсилку: цього разу нібито з Офісу президента
29 січня українці почали стихійно одержувати листи на електронну пошту нібито з Офісу президента.
Ключовою темою повідомлень стала фейкова інформація про здачу територій України російським окупантам.
Попереджають про нову інформаційну атаку ворога співробітники Центру протидії дезінформації на Facebook.
— Насправді повідомлення, що розповсюджуються, — фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави, – зазначено в публікації.
Також українські кіберфахівці закликали одержувачів фейкових листів не переходити за активними посиланнями всередині них – за ними можуть ховатися фішингові сайти (система шахрайського зняття коштів з банківських карток), і взагалі дотримуватись інформаційної гігієни.
— Завантажуйте програми та застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему. Довіряйте інформації, одержаній лише з офіційних державних сайтів, — резюмували у ЦПД.
Нагадаємо, напередодні на електронні сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) було здійснено DDoS-атаку.
В результаті на якийсь час був обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів сайту.