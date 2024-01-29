Росіяни знову запустили фейкову розсилку: цього разу нібито з Офісу президента

29 січня українці почали стихійно одержувати листи на електронну пошту нібито з Офісу президента.

Ключовою темою повідомлень стала фейкова інформація про здачу територій України російським окупантам.

Попереджають про нову інформаційну атаку ворога співробітники Центру протидії дезінформації на Facebook.

Зараз дивляться

— Насправді повідомлення, що розповсюджуються, — фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави, – зазначено в публікації.

Також українські кіберфахівці закликали одержувачів фейкових листів не переходити за активними посиланнями всередині них – за ними можуть ховатися фішингові сайти (система шахрайського зняття коштів з банківських карток), і взагалі дотримуватись інформаційної гігієни.

— Завантажуйте програми та застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему. Довіряйте інформації, одержаній лише з офіційних державних сайтів, — резюмували у ЦПД.

Нагадаємо, напередодні на електронні сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) було здійснено DDoS-атаку.

В результаті на якийсь час був обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів сайту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.