Как распознать фейк в интернете и проверить фото, видео и аудио на подлинность

Уже второй год, как Россия ведет против Украины полномасштабную войну.

Ежедневно украинские города подвергаются артобстрелам и ракетным атакам.

Враг коварный и жестокий, и в дополнение к вооруженной агрессии оккупанты ведут против Украины и информационную войну.

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Ежедневно россияне создают и распространяют сотни фейков, чтобы дискредитировать власть в глазах украинцев и подорвать доверие к нашим защитникам.

Поэтому Факты ICTV запускают спецпроект о борьбе с фейками.

Вместе с ведущими украинскими специалистами в области борьбы с дезинформацией мы подробно раскроем тему вражеских фейков и ИПСО.

Покажем, как проверить фото, видео или аудио на подлинность.

Поговорим о тенденциях и нарративах оккупантов и в чем опасность фейков и манипуляций, почему не стоит верить всему, что пишут в интернете, а также, как этому противодействовать.

В этом материале, который открывает наш цикл статей, мы расскажем, что такое фейк, как его распознать и как проверить, настоящее ли то или иное видео, фото или аудиозапись.

Что такое фейк и как его распознать

Как проверить новость на фейк

Как найти первоисточник в интернете

Как проверить фото и видео на фейк

Как проверить, не фейковая ли аудиозапись

Что такое дипфейки и генерируемые ИИ фейки и как их проверить

Что такое фейк и как его распознать

Фейк – это информация (новость, фото, видео или аудио), которая полностью выдумана, сманипулирована или искажена.

Опасность фейков в том, что в большом количестве они имеют накопительный эффект, могут продвигать те или иные месседжи или нарративы.

Например, российская пропаганда часто использует фейки, чтобы сформировать миф, что украинцы — это фашисты и нацисты, рассказывает сооосновательница проекта StopFake Ольга Юркова.

– В одном фейке в фотошопе дорисовывают шеврон с нацистскими символами, в другом – на украинском танке дорисовывают свастику. Вот с помощью таких примитивных фейков, но в очень большом количестве, создается необходимый пропагандистам образ. И это опасно, – говорит Юркова.

Такое большое количество фейков в информационном пространстве подрывает доверие к медиа в целом.

Виды фейков:

вымышленные новости, факты;

подделка документов;

фото/видео/аудиофейки.

Как отмечает аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Ирина Субота, прежде всего нужно смотреть на источник и эмоции.

– Источник – это основная составляющая любой новости, без источника не бывает новости, а значит, его отсутствие должно вызывать сомнения, – отмечает она.

Однако наличие источника также не гарантирует его достоверности, если, например, это анонимные или ненадежные источники (социальные сети, неизвестные/анонимные аккаунты, сайты-помойки и т. д.) или если гиперссылки, указывающей на источник, нет, она ведет в никуда, на главную страницу источника/сайта или не на саму страницу, где размещена информация, на которую ссылаются в публикации.

Также не менее важно читателю обращать внимание на эмоции, которые вызывает та или иная новость/фото/видео.

кричащие заголовки (Шок!/Сенсация!);

мнение или оценка подается как факт;

слова, вызывающие яркие положительные или отрицательные эмоции;

навешивание ярлыков, распространение стереотипов.

Как проверить новость на фейк

Правдивая новость должна содержать ответы на вопросы: кто и что сделал? где и когда? как и почему?

В заметке должно быть четко указано место и время события, имена и фамилии, а также фото или видео самого события. Все эти факторы увеличивают вероятность того, что информация правдива.

Впрочем, как отмечает основательница проекта StopFake, это еще не подтверждает правдивость, потому что имена, место и само событие могут быть вымышлены или искажены.

– Вы можете каждый из этих элементов проверить просто в гугле. Если нет этой конкретной информации, то даже нечего и проверять, скорее всего, это фейк. К сожалению, большое количество фейков, которые сейчас циркулируют в информационном пространстве, именно такие. То есть там нет конкретной информации, а просто какие-то эмоции и рассуждения, – рассказывает Ольга Юркова.

Пошаговая инструкция проверки новости на фейк:

ищите первоисточник;

проверяйте в открытых источниках (наличие статистики и другой информации);

ищите дополнительную информацию в открытых источниках об авторах, героях, комментаторах публикации или сюжете и анализируйте их;

используйте специализированные программы для проверки фото/видео/аудио на фейковость.

Определение подлинности документов:

проверка на наличие грамматических, лексических ошибок;

сверка структуры, формата и терминологии с оригинальными образцами;

проверка правильности написания имен и фамилий, указания должностей;

проверка информации о существовании определенного законопроекта или другого вида документа на официальных сайтах организаций или государственных структур.

Помните: единого правильного пути проверки информации нет, каждый случай индивидуален!

Как найти первоисточник в интернете

Для проверки визуального контента можно использовать специальные программы (TinEye, InVid, FotoForensics, Google Изображения).

– Для проверки фактов сверяйте информацию и проверяйте ее наличие на официальных страницах организаций и правительственных структур. Ищите по ключевым словам оригиналы исследований/опросов и т. д., если в материале есть ссылки на них, – отмечает аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Ирина Субота.

Как проверить фото и видео на фейк

Для проверки фотографий и видеозаписей в интернете можно использовать специальные программы для верификации визуального контента. В частности, TinEye, InVid, FotoForensics, Google Изображения.

С помощью этих приложений проверяются:

следы графического редактирования, дата первой публикации;

детали локации на фото или видео с другими снимками с конкретной местности, спутниковыми снимками и т. д. для выявления сходств или различий в деталях местности;

проверка других деталей, например, язык на вывесках, баннерах, названиях магазинов, номера автомобилей и т. д., которые могут указывать на геолокацию.

– Также можно поискать видео в том же YouTube по ключевым словам. Но придется немного поиграться с этими ключевыми словами. Таким образом StopFake в 2014 году нашли видео “Обращение к киевской хунте от матери убитого военного 14 мая 2014 года”. Мы поискали по словам “обращение матери убитого военного” и нашли полную версию, где как раз мать погибшего обращалась к Путину, – вспомнила Ольга Юркова.

Более подробную видеоинструкцию проверки правдивости фото на примере программы TinEye смотрите на видео ниже.

Как проверить, не фейковая ли аудиозапись

Для проверки подлинности аудиозаписей можно использовать специальные программы для проверки аудио, например: PlayHT, AI Voice Detector, AI or not.

С помощью этих инструментов можно определить, создана ли аудиозапись с помощью искусственного интеллекта.

Что такое дипфейки и генерируемые ИИ фейки и как их проверить

Дипфейк – управляемый искусственным интеллектом механизм замещения лица человека на видео лицом другой личности путем машинного обучения.

Как обнаружить дипфейк

По словам аналитика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Ирины Суботы, чтобы выявить дипфейк, нужно обращать внимание на детали.

Например:

неестественная мимика;

одежда, не характерная для героя;

странные несовпадения (непропорциональные части тела, размытость движений и т. д.) в картинке.

Проверить, настоящее видео или оно было отредактировано с помощью искусственного интеллекта, можно, используя программу Deepware, отмечает эксперт.

Разбор фото, созданного искусственным интеллектом

В конце декабря 2023 года в сети распространялось вот это фото.

Авдеевка просит молитвы – фотофейк сгенерированный ИИ, собрал бешеное количество печальных реакций и распространений, а еще – немало гневных комментариев от шокированных пользователей соцсетей.

Что же не так с этим фото — давайте разбираться.

На фото изображены военные которые стоят на коленях и “молятся”. На переднем плане – девушка с распущенными волосами и шевронами (на первый взгляд кажется, что это украинский флаг).

А теперь подробнее: флаг Украины на шевроне девушки перевернут вверх ногами, а у военной, участвующей в активных боевых действиях удивительно идеальная укладка и макияж, как будто она только что вышла из салона.

Ну и вишенка на торте — военнослужащие одеты в российскую униформу.

Распознать фото, сгенерированное искусственным интеллектом, на самом деле очень легко, стоит только присмотреться и обратить внимание на детали.

Заключение:

За последние два года российские пропагандисты придумывают фейки, связанные с руководством Украины, например, в ноябре 2023 года в TikTok распространялось очередное фейковое видео под брендингом телеканала ICTV, в котором говорилось о том, что президент Владимир Зеленский якобы отменил военное положение и мобилизацию в 10 областях.

Также оккупанты уже успели отчитаться о якобы уничтоженной технике, предоставленной партнерами. Например, в декабре 2023 года российские военные якобы сбили истребитель F-16, но этих самолетов в Украине еще нет. А в 2024 году оккупанты уже успели “уничтожить бункер Залужного”.

На Youtube-канале Фактов ICTV выходит проект Антизомби. Каждую неделю журналисты-расследователи в своих видео развенчивают фейки и подсказывают аудитории, как их распознавать самостоятельно.

В следующих материалах Факты ICTV расскажут о том, как Россия обманывает людей, о тенденциях и нарративах оккупантов и в чем опасность фейков и манипуляций, почему не стоит верить всему, что пишут в интернете, а также как этому противодействовать. Не пропустите!

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