Атака на Украину: силы ПВО уничтожили 29 ракет и 15 Шахедов
Сегодня утром, 7 февраля, россияне совершили очередную ракетную атаку по Украине. Всего враг выпустил по мирным городам 64 средства поражения: ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В частности, с мыса Чауда в оккупированном Крыму российские войска запустили 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
С аэродрома в российском Энгельсе и из акватории Каспийского моря враг пустил 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Использовал для этого 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС.
Из Севастополя и Курска с бомбардировщиков Ту-22М3 россияне запустили четыре крылатые ракеты Х-22.
С моря в районе города Новороссийск зафиксированы пуски трех крылатых ракет морского базирования Калибр. Три баллистические ракеты Искандер-М летели на Украину с мыса Тарханкут, что в Крыму, и из Воронежской области.
Пять зенитных управляемых ракет С-300 россияне запустили из Белгородской области.
В результате боевой работы Воздушных сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:
- 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крылатые ракеты Калибр;
- 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Отражали вражескую атаку зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.