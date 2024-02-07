Атака на Украину: силы ПВО уничтожили 29 ракет и 15 Шахедов

Сегодня утром, 7 февраля, россияне совершили очередную ракетную атаку по Украине. Всего враг выпустил по мирным городам 64 средства поражения: ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, с мыса Чауда в оккупированном Крыму российские войска запустили 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

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С аэродрома в российском Энгельсе и из акватории Каспийского моря враг пустил 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Использовал для этого 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Из Севастополя и Курска с бомбардировщиков Ту-22М3 россияне запустили четыре крылатые ракеты Х-22.

С моря в районе города Новороссийск зафиксированы пуски трех крылатых ракет морского базирования Калибр. Три баллистические ракеты Искандер-М летели на Украину с мыса Тарханкут, что в Крыму, и из Воронежской области.

Пять зенитных управляемых ракет С-300 россияне запустили из Белгородской области.

В результате боевой работы Воздушных сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты Калибр;

15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Отражали вражескую атаку зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.

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