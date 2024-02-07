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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Атака на Україну: сили ППО знищили 29 ракет та 15 Шахедів

Атака на Україну: сили ППО знищили 29 ракет та 15 Шахедів
Фото: Факти ICTV

Сьогодні зранку, 7 лютого, росіяни здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Всього ворог випустив по мирних містах 64 засобів ураження: ударних БпЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, з мису Чауда в окупованому Криму російські війська запустили 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

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З аеродрому в російському Енгельсі та з акваторії Каспійського моря ворог пустив 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Використав для цього 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

Із Севастополя та Курська з бомбардувальників Ту-22М3 росіяни запустили чотири крилаті ракети Х-22.

З моря в районі міста Новоросійськ зафіксовано пуски трьох крилатих ракет морського базування Калібр. Три балістичні ракети Іскандер-М летіли на Україну з мису Тарханкут, що в Криму, та з Воронезької області.

П’ять зенітних керованих ракет С-300 росіяни запустили з Бєлгородської області.

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Атака на Україну: сили ППО знищили 29 ракет та 15 Шахедів

У результаті бойової роботи Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети Калібр;
  • 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Відбивали ворожу атаку зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Шахеди
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