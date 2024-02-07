Ракетная атака сегодня: сколько сел и городов попали под обстрел России 7 февраля

В среду, 7 февраля, Российская Федерация массировано обстреляла территорию Украины, атаковав больше 100 населенных пунктов нашей страны.

От ударов врага пострадали города и села в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В частности, города Авдеевка, Красногоровка и Угледар Донецкой области, Херсон.

— В результате террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях, — обозначили в Генштабе ВСУ.

Для обстрела Украины оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты и авиацию.

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Напомним, из пяти баллистических ракет, которые российские захватчики запустили по Харькову 7 февраля, две — поставлены России из Северной Кореи.

Источник : Генштаб ВСУ

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