РФ обстреляла Харьков ракетами из КНДР — Нацполиция
Из пяти баллистических ракет, которые российские захватчики запустили по Харькову 7 февраля, две — поставлены России из Северной Кореи.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов у себя в Facebook после заключения экспертизы обломков.
Он обозначил, что обе ракеты — KN-23 северокорейского производства.
— Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA KN-23, — обозначил Болвинов.
Применение ракет из КНДР против Украины
4 января 2024 года представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что по данным разведки, РФ использовала КN-23 во время масштабных атак 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья и 2 января 2024 года по Харькову.
В первых числах 2024 года стало известно, что Россия применяет баллистические ракеты северокорейского происхождения. Анализ обломков указал на KN-23.
Однако доподлинно неизвестно, сколько пусковых установок было получено, кто их обслуживает — северокорейские или российские военные.
Напомним, Украина получила первые доказательства использования российскими войсками ракет, изготовленных в Северной Корее.
Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью украинским журналистам.