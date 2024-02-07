РФ обстреляла Харьков ракетами из КНДР — Нацполиция

Из пяти баллистических ракет, которые российские захватчики запустили по Харькову 7 февраля, две — поставлены России из Северной Кореи.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов у себя в Facebook после заключения экспертизы обломков.

Он обозначил, что обе ракеты — KN-23 северокорейского производства.

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— Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA KN-23, — обозначил Болвинов.

Применение ракет из КНДР против Украины

4 января 2024 года представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что по данным разведки, РФ использовала КN-23 во время масштабных атак 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья и 2 января 2024 года по Харькову.

В первых числах 2024 года стало известно, что Россия применяет баллистические ракеты северокорейского происхождения. Анализ обломков указал на KN-23.

Однако доподлинно неизвестно, сколько пусковых установок было получено, кто их обслуживает — северокорейские или российские военные.

Напомним, Украина получила первые доказательства использования российскими войсками ракет, изготовленных в Северной Корее.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью украинским журналистам.

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