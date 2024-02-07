Ракетна атака сьогодні: скільки сіл та міст потрапили під обстріл Росії 7 лютого

У середу, 7 лютого, Російська Федерація масово обстріляла територію України, атакувавши понад 100 населених пунктів нашої країни.

Від ударів ворога постраждали міста та села у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Зокрема, міста Авдіївка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Херсон.

— Внаслідок терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали житлові приватні та багатоквартирні будинки й інша цивільна інфраструктура у Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Для обстрілу України окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню, балістичні ракети та авіацію.

Зараз дивляться

Нагадаємо, з п’яти балістичних ракет, які російські загарбники запустили по Харкову 7 лютого, дві — поставлені Росії з Північної Кореї.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.