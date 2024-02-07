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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Ракетна атака сьогодні: скільки сіл та міст потрапили під обстріл Росії 7 лютого

Війна в Україні

У середу, 7 лютого, Російська Федерація масово обстріляла територію України, атакувавши понад 100 населених пунктів нашої країни.

Від ударів ворога постраждали міста та села у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Зокрема, міста Авдіївка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Херсон.

— Внаслідок терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали житлові приватні та багатоквартирні будинки й інша цивільна інфраструктура у Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Для обстрілу України окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню, балістичні ракети та авіацію.

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Нагадаємо, з п’яти балістичних ракет, які російські загарбники запустили по Харкову 7 лютого, дві — поставлені Росії з Північної Кореї.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Дрони, Ракета
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