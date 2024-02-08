Сколько чтений проходит законопроект в Раде: путь от проекта до действующего закона

Для того, чтобы законодательная инициатива стала действующим законом, ее оформляют в виде законопроекта и подают в Верховную Раду. Народные депутаты рассматривают документ, вносят правки и, в конце концов, принимают или отклоняют проект закона. Все эти действия взаимосвязаны нормами Регламента Верховной Рады Украины.

О том, сколько чтений проходит законопроект, что именно происходит с ним на каждом этапе и сколько времени необходимо для того, чтобы принятый законопроект вступил в силу – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько чтений проходит законопроект

Согласно ст. 102 Регламента Верховной Рады о рассмотрении законопроектов, существует процедура трех чтений, применяемая в большинстве случаев:

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Первое чтение – обсуждение основных принципов, положений, критериев, структуры законопроекта и принятие его за основу. Второе чтение – постатейное обсуждение и принятие законопроекта во втором чтении. Третье чтение – принятие законопроекта в целом.

Регламент также разрешает Верховной Раде принимать решение о проведении повторных первых и вторых чтений законопроектов. Такие решения могут приниматься не больше двух раз.

Верховная Рада может окончательно принять законопроект (кроме проектов кодексов и законопроектов, содержащих более 100 статей) сразу после первого или второго чтения, если народные депутаты признают, что законопроект не нуждается в доработке, и если нет замечаний по его содержанию.

Если у нардепов есть замечания к законопроекту, его могут отправить на доработку во время каждого чтения.

Этапы первого чтения

Во время первого чтения законопроекта народные депутаты заслушивают:

доклад инициатора;

доклады инициаторов альтернативных законопроектов, если они есть;

доклад профильного комитета;

ответы на вопросы;

обсуждение основных положений и структуры законопроекта;

предложения и замечания по ним;

предложения о публикации законопроекта для народного обсуждения.

По результатам первого чтения ВР может принять следующие решения по законопроекту:

принять за основу (с возможной доработкой) и подготовить на второе чтение;

отклонить;

передать на доработку инициатору или профильным комитетам;

опубликовать для народного обсуждения и доработать с учетом результатов этого обсуждения.

Этапы второго чтения

Второе чтение является основополагающим в процедуре рассмотрения законопроекта. На второе чтение проект представляется в виде таблицы, содержащей следующие данные:

текст проекта, принятый за базу;

все внесенные предложения и поправки с выводами профильного комитета;

законопроект в окончательной редакции профильного комитета.

Далее происходит постатейное обсуждение и голосование. После такого подробного рассмотрения всех статей и положений законопроекта Рада может принять одно из следующих решений:

принять и направить для подготовки к третьему чтению;

отклонить;

вернуть на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение;

опубликовать для народного обсуждения и доработать с учетом результатов;

вернуть законопроект на доработку с последующим представлением на третье чтение.

Этапы третьего чтения

Все материалы, подготовленные для третьего чтения законопроекта, предоставляются народным депутатам для ознакомления в сроки, установленные Регламентом ВР:

за два дня до рассмотрения – для большинства законопроектов;

за четыре дня до рассмотрения – для проектов законов, связанных с Конституцией.

По результатам третьего чтения Верховная Рада должна принять одно из следующих решений:

принять в целом;

отклонить;

вернуть на доработку с последующим представлением на повторное третье чтение;

отложить голосование по законопроекту в целом;

одобрить текст в целом и вынести его на всеукраинский референдум (если закон касается изменения территории Украины).

Сроки подписания законопроекта и вступления его в силу

Если закон прошел процедуру трех чтений и принят народными депутатами в целом, наступает завершающий этап принятия закона, который имеет четко регламентированные сроки:

Подготовка всех необходимых документов аппаратом Верховной Рады, которые подписывает глава парламента и передает на подпись президенту – пять дней . Решение президента – 15 дней :

– подписание закона;

– возвращение закона в ВР для повторного рассмотрения с предложениями и возражениями;

– при отсутствии решения президента закон считается одобренным и обязательно должен быть подписан. После принятия закона по меньшей мере двумя третями народных депутатов от конституционного состава ВР (в случае возвращения президентом на повторное рассмотрение) – президент обязан подписать закон в течение 10 дней . Обнародование закона – в день подписания или если истек отведенный для подписания президентом срок (если президент не подписывает закон, он официально публикуется за подписью главы ВР). Вступление в силу закона – через 10 дней после обнародования (за исключением случаев, когда другие сроки прописаны в самом законе).

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