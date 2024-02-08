Сколько чтений проходит законопроект в Раде: путь от проекта до действующего закона
Для того, чтобы законодательная инициатива стала действующим законом, ее оформляют в виде законопроекта и подают в Верховную Раду. Народные депутаты рассматривают документ, вносят правки и, в конце концов, принимают или отклоняют проект закона. Все эти действия взаимосвязаны нормами Регламента Верховной Рады Украины.
О том, сколько чтений проходит законопроект, что именно происходит с ним на каждом этапе и сколько времени необходимо для того, чтобы принятый законопроект вступил в силу – читайте в материале Фактов ICTV.
Сколько чтений проходит законопроект
Согласно ст. 102 Регламента Верховной Рады о рассмотрении законопроектов, существует процедура трех чтений, применяемая в большинстве случаев:
- Первое чтение – обсуждение основных принципов, положений, критериев, структуры законопроекта и принятие его за основу.
- Второе чтение – постатейное обсуждение и принятие законопроекта во втором чтении.
- Третье чтение – принятие законопроекта в целом.
Регламент также разрешает Верховной Раде принимать решение о проведении повторных первых и вторых чтений законопроектов. Такие решения могут приниматься не больше двух раз.
Верховная Рада может окончательно принять законопроект (кроме проектов кодексов и законопроектов, содержащих более 100 статей) сразу после первого или второго чтения, если народные депутаты признают, что законопроект не нуждается в доработке, и если нет замечаний по его содержанию.
Если у нардепов есть замечания к законопроекту, его могут отправить на доработку во время каждого чтения.
Этапы первого чтения
Во время первого чтения законопроекта народные депутаты заслушивают:
- доклад инициатора;
- доклады инициаторов альтернативных законопроектов, если они есть;
- доклад профильного комитета;
- ответы на вопросы;
- обсуждение основных положений и структуры законопроекта;
- предложения и замечания по ним;
- предложения о публикации законопроекта для народного обсуждения.
По результатам первого чтения ВР может принять следующие решения по законопроекту:
- принять за основу (с возможной доработкой) и подготовить на второе чтение;
- отклонить;
- передать на доработку инициатору или профильным комитетам;
- опубликовать для народного обсуждения и доработать с учетом результатов этого обсуждения.
Этапы второго чтения
Второе чтение является основополагающим в процедуре рассмотрения законопроекта. На второе чтение проект представляется в виде таблицы, содержащей следующие данные:
- текст проекта, принятый за базу;
- все внесенные предложения и поправки с выводами профильного комитета;
- законопроект в окончательной редакции профильного комитета.
Далее происходит постатейное обсуждение и голосование. После такого подробного рассмотрения всех статей и положений законопроекта Рада может принять одно из следующих решений:
- принять и направить для подготовки к третьему чтению;
- отклонить;
- вернуть на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение;
- опубликовать для народного обсуждения и доработать с учетом результатов;
- вернуть законопроект на доработку с последующим представлением на третье чтение.
Этапы третьего чтения
Все материалы, подготовленные для третьего чтения законопроекта, предоставляются народным депутатам для ознакомления в сроки, установленные Регламентом ВР:
- за два дня до рассмотрения – для большинства законопроектов;
- за четыре дня до рассмотрения – для проектов законов, связанных с Конституцией.
По результатам третьего чтения Верховная Рада должна принять одно из следующих решений:
- принять в целом;
- отклонить;
- вернуть на доработку с последующим представлением на повторное третье чтение;
- отложить голосование по законопроекту в целом;
- одобрить текст в целом и вынести его на всеукраинский референдум (если закон касается изменения территории Украины).
Сроки подписания законопроекта и вступления его в силу
Если закон прошел процедуру трех чтений и принят народными депутатами в целом, наступает завершающий этап принятия закона, который имеет четко регламентированные сроки:
- Подготовка всех необходимых документов аппаратом Верховной Рады, которые подписывает глава парламента и передает на подпись президенту – пять дней.
- Решение президента – 15 дней:
– подписание закона;
– возвращение закона в ВР для повторного рассмотрения с предложениями и возражениями;
– при отсутствии решения президента закон считается одобренным и обязательно должен быть подписан.
- После принятия закона по меньшей мере двумя третями народных депутатов от конституционного состава ВР (в случае возвращения президентом на повторное рассмотрение) – президент обязан подписать закон в течение 10 дней.
- Обнародование закона – в день подписания или если истек отведенный для подписания президентом срок (если президент не подписывает закон, он официально публикуется за подписью главы ВР).
- Вступление в силу закона – через 10 дней после обнародования (за исключением случаев, когда другие сроки прописаны в самом законе).