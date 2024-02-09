Новым начальником Генштаба стал генерал-майор Анатолий Баргилевич — Зеленский

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 9 февраля.

Новый начальник Генштаба ВСУ

Он рассказал, что сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым.

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— По результатам совещаний: первое — провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели, — сказал он.

Также Владимир Зеленский сообщил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил кандидатуры заместителей, и президент позже подпишет соответствующие указы.

Кроме того, были определены заместители начальника Генерального штаба.

— Все ребята — боевые, профессиональные, каждый — с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов, — заявил Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что очень важно то, что главком вместе с министром обороны провел разговоры с партнерами — из Германии, Франции и Соединенных Штатов.

— Знаю, что все максимально подробно: поставки, заполнение дефицитов, снаряды, оружие, — сказал он.

Отличие украинских военных

Владимир Зеленский также напомнил, что сегодня отметил государственными наградами, в частности Крестами боевых заслуг и орденами Золотая Звезда, украинских воинов. Среди них есть солдаты, сержанты, офицеры и генералы, а также герои российско-украинской войны.

Президент Украины сообщил, что среди отмеченных лиц подполковник ВСУ Вячеслав Агеев, подразделение которого в мае 2023 года впервые уничтожило российскую баллистическую цель, которой Россия “всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли”, сообщил президент.

Кроме того, глава государства отметил званием Герой Украины генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

— Благодарен каждому. И в целом с начала полномасштабной войны уже более 70 тыс. воинов из разных элементов Сил обороны и безопасности Украины отмечены государственными наградами. Это храбрость, которая дает силу Украине, — сказал он.

Совещание с премьером Шмыгалем

Также украинский лидер провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Он напомнил, что во время поездки в Кропивницкий и регионального совещания премьер-министр получил задание оперативно проработать имеющиеся в области критические вопросы.

— О стабильности снабжения водой, о работе уранодобывающих шахт и социальной защите работников. Также — вопросы безопасности, в частности возможность областной и местной власти покупать за собственные средства средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры. Вполне практические вопросы. По каждому есть поручения, будем следить за выполнением, — сказал он.

Глава государства также скоординировал с премьер-министром работу с партнерами по конфискации российских активов.

— Продолжаем общаться на всех уровнях — и официальном, и экспертном и общественном, чтобы ускорить все необходимые решения, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на каждое проявление российского безумия и террора, какими бы они ни были, лучшим ответом являются потери для государства-террориста.

— Болезненные, ощутимые их потери. Чем больше будет потерь у виновника войны, тем ближе сможем сделать возвращение мира. Справедливого мира и надежной безопасности, — подчеркнул он.

Делегация из Конгресса США

Также украинский президент провел встречу с двухпартийной делегацией конгрессменов из Соединенных Штатов во главе с председателем комитета Палаты представителей по вопросам разведки.

— Проинформировал о том, какова ситуация на поле боя сейчас, о критических угрозах и необходимости продолжения поддержки нашей обороны. Обсудили прежде всего три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который сейчас все еще на обсуждении. Критический вопрос… Также ПВО — конкретно Patriot, — сказал он.

Третьим ключевым вопросом в разговоре с конгрессменами стало дальнобойное оружие, в частности ATACMS с дальностью на 300 км, “по которым пока нет, к сожалению, решения”, отметил глава государства.

— Мы ценим американское лидерство и его вклад в защиту украинской независимости и демократии с первых дней полномасштабной войны. Америка помогла Украине выстоять в решающий момент. И сейчас, в этом году, время войны не стало проще. Вызовы чрезвычайные, и в Европе все больше раздается голосов о том, как в Кремле готовятся расширить агрессию. Продолжение американской поддержки необходимо, — подчеркнул он и поблагодарил тех американских партнеров, которые это осознают.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня нельзя допускать расползания войны и российского зла.

— Путин трезвеет только тогда, когда видит перед собой силу. Сила нужна. Спасибо всем, кто нашу силу увеличивает, — сказал он.

Экологические последствия войны

В конце обращения глава государства добавил, что провел встречу с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, что является одним из пунктов Украинской формулы мира — пункт по противодействию экоциду.

— Россия своей этой войной нанесла катастрофический экологический ущерб Украине и нашему Черноморскому региону. Это касается всего — от подрыва Каховской гидроэлектростанции до масштабного загрязнения нашей земли минами. Мы должны решать уже сейчас и эту проблематику — вместе со всеми в мире, кто готов помогать. Ни одного аспекта этой войны не должны оставить нашим детям, никаких замороженных или отложенных проблем — все надо решать, — сказал он.

Фото: Регіональне управління Сил ТрО Північ Збройних Сил України

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