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Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Валерій Залужний
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

— За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Залужному Валерию Федоровичу — генералу, — говорится в указе.

Отставка Залужного

8 февраля президент Владимир Зеленский внес изменения в руководство Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный отправлен в отставку, а на его место назначен генерал-полковник Александр Сырский.

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При этом глава государства заметил, что ценит опыт и профессионализм Залужного, поэтому пригласил его и дальше работать в одной команде.

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Источник: Офис президента
Валерий Залужный, Владимир Зеленский
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