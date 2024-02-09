Первый день Сырского на должности, обстрел Николаевщины и €190 мл от Финляндии: главные новости 9 февраля

9 февраля в Украину поступили новые пакеты помощи от партнеров, в частности, от Литвы и Финляндии. Также Норвегия заявила о намерении предоставить нашей стране больше зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

Россия не оставляет террор мирного населения. Так, в результате атаки страны-агрессора на Николаевщину произошел пожар на фермерском хозяйстве и были повреждены машины.

Сегодня Александр Сырский сделал первое заявление на должности главнокомандующего ВСУ, в рамках которого озвучил главные задачи для нашей страны. Также он провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 9 февраля 2024 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Обстрел Николаевщины

РФ атаковала ударными дронами Shahed-136/131 Александровку Николаевской области, в результате чего вспыхнул пожар на фермерском хозяйстве.

Кроме того, во время удара были повреждены три грузовых автомобиля, автобус и складские помещения.

Пострадавших нет.

Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК

Во время мобилизации ТЦК и СП смогут работать круглосуточно.

Так, военкоматы теперь имеют право во время проведения мобилизации и/или в период правового режима военного положения круглосуточно:

рассматривать дела об админправонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать с определенной периодичностью медицинские осмотры и психологические обследования военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

NASAMS от Норвегии и помощь от Литвы

Министерство обороны Норвегии заявило, что Украина получит от страны еще больше зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

Отмечается, что правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS.

Сегодня правительство Литвы передало Украине очередной пакет помощи, целью которого в условиях суровой зимы в окопах является согреть украинских защитников.

— Украинским бойцам передано зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, чтобы защитить их от холода во время нахождения в полевых условиях, – сообщил глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас в Х (ранее Twitter).

€190 мл от Финляндии

Финляндия передаст новый пакет военной помощи Украине на €190 млн.

Отдельное финансирование в размере €30 млн будет выделено на поддержку Украины.

Также страна приняла решение участвовать в артиллерийской и саперной коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Первый день Сырского на должности

9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление на должности главнокомандующего ВСУ, в рамках которого он поблагодарил побратимов и сестер “за каждый день ратной работы, проведенный вместе на тяжелых участках фронта освободительной войны”.

Также он озвучил новые задачи, первая из которых — четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.

– Самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей было и остается основной задачей военной логистики, – отмечает Александр Сырский.

Больше подробностей из заявления Сырского читайте по ссылке.

Также сегодня состоялось первое совещание министра обороны Рустема Умерова и нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На повестке дня были вопросы по налаживанию системы логистики и своевременного обеспечения военных необходимыми потребностями.

— Фокус — на действенную систему ротаций и отдыха подразделений, — подчеркнул Умеров.

Также Умеров и Сырский уделили внимание повышению качества обучения, обеспечению образовательных центров военных, а также рассмотрели подготовку новых инструкторов и обсудили современный опыт в этой сфере.

Ситуация на украинско-польской границе

На границе с Польшей с сегодняшнего дня затруднено движение через пункты пропуска Медика – Шегини, Хребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин. Причиной является акция протеста, которую организовали польские фермеры.

Там сейчас протестующие пропускают по одной-две машины в сутки.

С учетом ситуации, которая сложилась, в Госпогранслужбе рекомендуют путешественникам планировать маршрут через другие пункты пропуска.

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