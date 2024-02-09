Новим начальником Генштабу став генерал-майор Анатолій Баргилевич – Зеленський

Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став генерал-майор Анатолій Баргилевич.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 9 лютого.

Новий начальник Генштабу ЗСУ

Він розповів, що сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зараз дивляться

– За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі, – сказав він.

Також Володимир Зеленський повідомив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив кандидатури заступників, і президент пізніше підпише відповідні укази.

Крім того, були визначені заступники начальника Генерального штабу.

– Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів, – заявив Зеленський.

Український лідер повідомив, що є дуже важливим те, що головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами – з Німеччини, Франції та Сполучених Штатів.

– Знаю, що все максимально детально: постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя, – сказав він.

Відзнака українських військових

Володимир Зеленський також нагадав, що сьогодні відзначив державними нагородами, зокрема Хрестами бойових заслуг і орденами Золота Зірка, українських воїнів. Серед них є солдати, сержанти, офіцери та генерали, а також герої російсько-української війни.

Президент України повідомив, що серед відзначених осіб підполковник ЗСУ В’ячеслав Агеєв, підрозділ якого у травні 2023 року вперше знищив російську балістичну ціль, якою Росія “завжди хвалилися, ніби ніхто не зможе її збити. Українці змогли”, повідомив президент.

Крім того, глава держави відзначив званням Герой України генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

– Вдячний кожному. І загалом від початку повномасштабної війни вже понад 70 тис. воїнів із різних елементів Сил оборони та безпеки України відзначені державними нагородами. Це хоробрість, яка дає силу Україні, – сказав він.

Нарада з прем’єром Шмигалем

Також український лідер провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Він нагадав, що під час поїздки в Кропивницький та регіональної наради прем’єр-міністр отримав завдання оперативно опрацювати наявні в області критичні питання.

– Щодо стабільності постачання води, щодо роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників. Також – безпекові питання, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. Цілком практичні питання. Щодо кожного є доручення, будемо стежити за виконанням, – сказав він.

Глава держави також скоординував із прем’єр-міністром роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів.

– Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях – і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що на кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкращою відповіддю є втрати для держави-терориста.

– Болісні, відчутні їхні втрати. Що більше буде втрат у винуватця війни, то ближчим зможемо зробити повернення миру. Справедливого миру та надійної безпеки, – наголосив він.

Делегація з Конгресу США

Також український президент провів зустріч із двопартійною делегацією конгресменів зі Сполучених Штатів на чолі з головою комітету Палати представників з питань розвідки.

– Поінформував про те, якою є ситуація на полі бою зараз, про критичні загрози й необхідність продовження підтримки нашої оборони. Обговорили передусім три питання: необхідність підтримки цього року і нового американського пакета, який зараз усе ще на обговоренні. Критичне питання… Також ППО – конкретно Patriot, – сказав він.

Третім ключовим питанням у розмові з конгресменами стала далекобійна зброя, зокрема ATACMS із дальністю на 300 км, “щодо яких поки немає, на жаль, рішення”, зазначив глава держави.

– Ми цінуємо американське лідерство та його внесок у захист української незалежності й демократії від перших днів повномасштабної війни. Америка допомогла Україні вистояти у вирішальний момент. І зараз, у цьому році, час війни не став простішим. Виклики надзвичайні, і у Європі все більше лунає голосів щодо того, як у Кремлі готуються розширити агресію. Продовження американської підтримки потрібне, – наголосив він і подякував тим американським партнерам, які це усвідомлюють.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні не можна допускати розповзання війни та російського зла.

– Путін тверезіє тільки тоді, коли бачить перед собою силу. Сила потрібна. Дякую всім, хто нашу силу збільшує, – сказав він.

Екологічні наслідки війни

Наприкінці звернення глава держави додав, що провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, що є одним із пунктів Української формули миру – пункт щодо протидії екоциду.

– Росія своєю цією війною спричинила катастрофічну екологічну шкоду Україні та нашому Чорноморському регіону. Це стосується усього – від підриву Каховської гідроелектростанції до масштабного забруднення нашої землі мінами. Ми повинні вирішувати вже зараз і цю проблематику – разом з усіма у світі, хто готовий допомагати. Жодного аспекту цієї війни не маємо залишити нашим дітям, жодних заморожених чи відкладених проблем – усе треба розв’язувати, – сказав він.

Фото: Регіональне управління Сил ТрО Північ Збройних Сил України

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.