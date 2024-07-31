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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Одна із наймасованіших атак Шахедів: сили ППО збили всі 89 БпЛА

Обстріл України Шахедами 31 липня 2024: результати роботи ППО
Фото: Факти ICTV

Вночі 31 липня РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed, запустивши загалом 89 дронів.

Масована атака дронами 31 липня: результати роботи ППО

Росія атакувала вночі керованою авіаційною ракетою Х-59 із території тимчасово окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Єйська, Сещі, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Під основним ударом опинилися Київська область та столиця.

Зараз дивляться

Силами ППО вдалося збити усі 89 Шахедів, виявлених радіолокаційними підрозділами. Також збито ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.

У Повітряних силах ЗСУ назвали цю атаку ударними БпЛА Shahed-131/136 однією з наймасованіших.

– Таку ж кількість Шахедів ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників, – кажуть в ПС.

Атаку дронів відбивали мобільні вогневі групи, тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

Масований удар Шахедами 31 липня

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Олещук показав збиття двох Шахедів під час атаки 31 липня

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив два відео, на якому зафіксовано збиття Шахедів під час масованої атаки РФ вранці 31 липня на східному та південному напрямках.

Реакція Зеленського на атаку Шахедами 31 липня

Президент Володимир Зеленський, говорячи про масовану атаку дронами вночі та вранці 31 липня, акцентував на успішній роботі ППО, якій вдалося знищити усі 89 Шахедів, запущених РФ.

– І це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення, – наголосив він.

Водночас зауважив, що така ж ефективність захисту потрібна від російських ракет та авіації.

За його словами, це можливо забезпечити, але необхідні рішення партнерів щодо кількості та далекобійності систем ППО.

– А українці зроблять усе правильно та влучно, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
атака дронами, Київ, Київська область, Повітряні сили України
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