Валентина Летяк, редактор ленты
Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов
Взрывы в Киевской области на подступах к столице раздавались несколько раз за ночь и утро 31 июля — силы ПВО работали по ударных дронах Shahed.
Взрывы в Киеве сегодня
Сначала мэр столицы Виталий Кличко сообщил 30 июля в 23:10, что взрывы в Киеве и области — это работа противовоздушной обороны. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики с северного направления.
Вскоре в Киевской ОВА сообщили 31 июля в 00:08, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО начали работать по вражеским дронам.
Сразу после четырех часов утра Кличко снова сообщил, что на столицу прорываются несколько БПЛА с разных направлений, поэтому в Киеве была слышна работа ПВО по вражеским дронам.
Впоследствии начальник КМВА Сергей Попко назвал эту атаку дронами одной из самых массированных за всю войну и сообщил об уничтожении на подступах к Киеву более трех десятков Шахедов.
— А главной целью агрессора стал Киев. На столицу Украины, на мирный город, враг направил много десятков своих беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА, — подчеркнул он.
По его словам, воздушная тревога длилась более 7 часов, дроны заходили на Киев волнами и со всех направлений.
Предварительно, в Киеве без пострадавших и разрушений.
Однако около 06:40 Россия продолжила атаковать Киев ударными дронами, но ни один Шахед своей цели не достиг, заверил Попко.
По его словам, силами и средствами ПВО было поражено еще несколько вражеских ударных дронов.
— В общем, за эти две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БпЛА противника. Точные цифры предоставят Воздушные силы, — подчеркнул он и добавил, что, предварительно, без жертв и разрушений.
Атака беспилотников в Киевской области 31 июля
Россия ночью и утром атаковала Киевскую область дронами. Здесь, как и в столице, тревога продолжалась более 7 часов.
Все Шахеды уничтожены силами и средствами ПВО, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавших также нет.
В то же время, по данным Киевской ОВА, обломки дронов повредили 13 частных домов в четырех районах области: посечены фасады, кровли крыш, выбиты окна.
В одном из них — в Броварском районе — произошло разрушение и начался пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 60 кв. м.
Падение большинства обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.