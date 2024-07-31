Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов

Взрывы в Киевской области на подступах к столице раздавались несколько раз за ночь и утро 31 июля — силы ПВО работали по ударных дронах Shahed.

Взрывы в Киеве сегодня

Сначала мэр столицы Виталий Кличко сообщил 30 июля в 23:10, что взрывы в Киеве и области — это работа противовоздушной обороны. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики с северного направления.

Вскоре в Киевской ОВА сообщили 31 июля в 00:08, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО начали работать по вражеским дронам.

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Сразу после четырех часов утра Кличко снова сообщил, что на столицу прорываются несколько БПЛА с разных направлений, поэтому в Киеве была слышна работа ПВО по вражеским дронам.

Впоследствии начальник КМВА Сергей Попко назвал эту атаку дронами одной из самых массированных за всю войну и сообщил об уничтожении на подступах к Киеву более трех десятков Шахедов.

— А главной целью агрессора стал Киев. На столицу Украины, на мирный город, враг направил много десятков своих беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА, — подчеркнул он.

По его словам, воздушная тревога длилась более 7 часов, дроны заходили на Киев волнами и со всех направлений.

Предварительно, в Киеве без пострадавших и разрушений.

Однако около 06:40 Россия продолжила атаковать Киев ударными дронами, но ни один Шахед своей цели не достиг, заверил Попко.

По его словам, силами и средствами ПВО было поражено еще несколько вражеских ударных дронов.

— В общем, за эти две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БпЛА противника. Точные цифры предоставят Воздушные силы, — подчеркнул он и добавил, что, предварительно, без жертв и разрушений.

Атака беспилотников в Киевской области 31 июля

Россия ночью и утром атаковала Киевскую область дронами. Здесь, как и в столице, тревога продолжалась более 7 часов.

Все Шахеды уничтожены силами и средствами ПВО, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавших также нет.

В то же время, по данным Киевской ОВА, обломки дронов повредили 13 частных домов в четырех районах области: посечены фасады, кровли крыш, выбиты окна.

В одном из них — в Броварском районе — произошло разрушение и начался пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 60 кв. м.

Падение большинства обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ГСЧС, МВД

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