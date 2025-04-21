Режима прекращения огня со стороны РФ не наблюдали: пограничники о пасхальном “перемирии”

Несмотря на объявление Россией так называемого пасхального перемирия, враг продолжал атаки. Подразделения ГПСУ фиксировали многочисленные обстрелы и штурмы оккупантов.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Россияне продолжали обстрелы во время пасхального “перемирия”

Украинские пограничники в течение так называемого временного перемирия фиксировали обстрелы и штурмовые атаки россиян. Как сообщил Демченко, по Харьковщине и Сумщине враг бил из ствольной артиллерии, РСЗО и запускал беспилотники.

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— Режима прекращения огня со стороны России мы не наблюдали. По линии фронта, где находятся подразделения ГПСУ, с первых часов обстрелы продолжались тогда, когда вроде бы должно было быть прекращение огня. Возможно, враг меньше использовал авиацию, но полного прекращения огня мы не наблюдали, — отметил спикер.

По словам Демченко, враг не ограничивался только обстрелами — на некоторых направлениях он также пытался прорваться штурмом на позиции, которые удерживают пограничники.

— Это были даже не провокации, а целенаправленные штурмовые действия. Речь идет об отдельных направлениях, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и попытки атак на позиции наших воинов, — отметил он.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Пасху, 20 апреля, несмотря на объявленное Россией “перемирие”, на фронте произошло 96 боев, а враг совершил 1 882 обстрела, в том числе из РСЗО и дронами-камикадзе.

В ответ украинские военные ударили по скоплению вражеских сил, техники и артиллерийской системе противника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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