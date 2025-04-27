Трамп был полон решимости встретиться с глазу на глаз с Зеленским в Ватикане — Волц

Президент Дональд Трамп хотел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане 26 апреля.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, слова которого приводит The Telegraph.

Трамп хотел встретиться с Зеленским в Ватикане

Как утверждает Уолтц, Трамп был полон решимости встретиться с Зеленским лично в Ватикане, чтобы продвинуть вперед переговоры по мирному урегулированию в Украине.

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— Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе, — сказал Волц о встрече двух лидеров в базилике Святого Петра.

Президент Трамп, по словам Уолтца, также был “полон решимости использовать дипломатию”, чтобы положить конец российско-украинской войне и иметь разговор с обеими сторонами.

— Это было действительно особенным — стоять там вместе с другими мировыми лидерами и наблюдать за тем, как президент Трамп ведет за собой, — пояснил он.

Напомним, в последние дни Трамп изменил свою позицию в отношении Владимира Путина, критикуя российского лидера за продолжение бомбардировок и предполагая, что он обманывает США своими амбициями подписать мирное соглашение.

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

Накануне президенты Зеленский и Трамп встретились в базилике Святого Петра в Ватикане. Разговор обоих лидеров длился около 15 минут, а по сообщениям из медиа оба лидера договорились продолжить переговоры.

Белый дом по итогам встречи назвал переговоры “очень продуктивными”.

После разговора с Зеленским Трамп в соцсетях опубликовал пост, в котором изменил свою позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина, критикуя его за продолжение бомбардировок Украины и предполагая, что он обманывает США своими амбициями подписать мирное соглашение.

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