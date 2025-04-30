Генерал Павленко: Россия планировала переворот, а не войну — Украина разрушила этот сценарий
Распространенное утверждение о провале российских спецслужб не соответствует действительности — наоборот, план был детально подготовлен, но Украина сумела сломать замысел противника.
Об этом заявил бывший заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Илья Павленко в интервью РБК-Украина.
Павленко о провале вторжения РФ
— Я не согласен, что можно перекладывать вину на них — что это именно их провал. Они сработали. И если даже тогда ходили слухи, что арестовали ответственного руководителя 5-й службы ФСБ Беседу, то сейчас, оказалось, он входит в переговорную группу с США. То есть ему продолжают доверять, — отметил Павленко.
Павленко отметил, что планы РФ предусматривали молниеносный захват ключевых объектов и создание благоприятных условий из-за пророссийских настроений, которые должны были сформировать спецслужбы.
Однако ситуацию изменила быстрая мобилизация украинских сил.
— Украина и Вооруженные Силы смогли быстро мобилизоваться, в первые дни принять определенные меры, перегруппировать войска… и организовать оборонительную операцию Киевщины, — сказал генерал-майор.
Он добавил, что у противника был продуманный план отвлекающей операции на Востоке, а наступление на Киев имело целью быстрое блокирование города и приведение к власти Виктора Януковича.
— Уже готовились расстрельные списки. План предусматривал блокирование столицы, установление постов, высадку десанта в Гостомеле и Василькове, — отметил он.
Павленко отметил решающую роль ГУР в срыве плана врага. Еще в ноябре 2021 года военная разведка предупреждала о подготовке вторжения.
— Когда стало известно, что вторжение состоится в ночь на 24 февраля, Буданов уже собирал военнослужащих и готовил инструкции, — рассказал Павленко.
ГУР также участвовало в боях на Киевщине и в Харькове, а после начала войны была расширена численность подразделений.
Отдельное внимание генерал-майор уделил информации об агентурной подготовке со стороны России:
— Было завезено много диверсантов еще до самого вторжения, перевербован криминалитет, сделаны схроны с оружием, — отметил военный.
Он также обратил внимание на использование РФ украинских паспортов старого образца для создания агентурной сети и фальсификации документов.
В целом, по словам Павленко, российская доктрина предусматривала не столько полноценную войну, сколько слом политического руководства Украины и быструю смену власти.
Этот план сорвался прежде всего благодаря решительности украинского военно-политического руководства.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что, несмотря на громкие обещания российской стороны о прекращении огня на майские праздники, интенсивность боевых действий со стороны оккупантов только возросла.