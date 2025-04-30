Сирський: РФ посилила штурми і намагається прорватися до адмінкордону Дніпропетровщини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що, попри гучні обіцянки російської сторони щодо припинення вогню на травневі свята, інтенсивність бойових дій з боку окупантів лише зросла.

РФ посилила штурми на Покровському напрямку

– Незважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку, – зазначив Сирський.

За словами головнокомандувача, російські війська продовжують штурмові дії, попри відсутність реальних оперативних перспектив.

Їхньою метою залишається прорив української оборони та вихід на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зараз дивляться

– Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, – додав він.

Сирський повідомив, що щодня командування РФ кидає в бій нові сили, продовжуючи жертвувати особовим складом задля уявних досягнень.

– З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги.

У відповідь на активізацію противника головнокомандувач провів день безпосередньо в частинах, які тримають оборону на критичному напрямку.

– У зв’язку із зазначеною ситуацією присвятив день роботі в наших бригадах, які тримають оборону саме на цьому напрямку, з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій, – додав він.

Після спілкування з командирами було ухвалене рішення про додаткове постачання боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та резервів. Особлива увага приділяється ударним безпілотним системам.

Також Сирський зазначив, що, попри численні штурми, противник зазнає суттєвих втрат і змушений відступати.

Наприкінці звернення головнокомандувач подякував українським воїнам за професіоналізм та ефективність.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив нове так зване перемир’я у війні проти України, яке триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

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