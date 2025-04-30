Более 100 дронов за ночь: Зеленский призвал к давлению на РФ и дополнительным санкциям

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку РФ по украинским городам. По его словам, только за ночь на 30 апреля враг выпустил более 100 ударных дронов, а с начала недели их было уже 375. Большинство из них — иранские дроны Shahed.

Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов на Украину

Больше всего пострадал Харьков. Там было две волны ударов, в результате которых ранены более 45 человек, среди них — двое детей. Зеленский сообщил, что самому младшему из пострадавших всего пять лет.

В результате атаки дронов по Харькову были повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего пострадали 13 гражданских локаций в городе.

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— В Днепре, к сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Еще один — ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура, — сообщил президент.

В Доброполье вражеский удар пришелся по зданию шахты. В результате этого были повреждены автобусы и легковые авто. Есть один раненый.

— Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так — каждый день. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным, — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и ее граждан — за санкции против РФ и новые оборонные пакеты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

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