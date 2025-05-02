Думала, что Стерненко виноват в прилетах по Киеву: что известно о подозреваемой в нападении на активиста

Подозреваемой в нападении на украинского волонтера и активиста Сергея Стерненко суд избрал меру пресечения. Она будет находиться под стражей без права внесения залога до 29 июня.

Людмила Чимерская — подозреваемая в нападении на Стерненко

Людмилу Чимерскую подозревают в покушении на убийство и государственной измене, сообщает корреспондент hromadske. Ей 45 лет, она родом из Одесской области.

По данным следствия, в конце прошлого года ее завербовали российские спецслужбы в мессенджерах.

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Женщина переехала в Киев и несколько недель следила за Стерненко, даже поселилась в одном с ним жилом комплексе. Она получила координаты тайника, в котором был пистолет и патроны.

— Утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома. В момент выхода Сергея Стерненко из дома российский агент осуществила несколько выстрелов. Одна из пуль попала ему в ногу, — отметил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По его словам, нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками СБУ.

В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире, рассказал спикер СБУ.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокат Анатолий Юрченко отметил, что его подзащитная свою вину признает и готова сотрудничать со следствием.

По его словам, человек, которому подозреваемая доверяла, предложил ликвидировать волонтера, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и российские удары по Киеву — это дело его рук.

— Женщина рассказала, что сначала думала, что ее вербует СБУ, а потом она якобы влюбилась в своего ФСБшного куратора. Ее просто ввели в заблуждение. Плюс личные факторы и здоровье. Плюс то, что она стояла в очереди на операцию по трансплантации почки. Но очередь не приближалась, а наоборот, отдалялась, — сказал адвокат.

Сама подозреваемая в суде призналась, что не видела ФСБшного куратора, но якобы влюбилась в его слова.

Женщина имеет инвалидность первой группы, в частности трижды в неделю нуждается в гемодиализе. Еще она замужем и имеет высшее образование, однако нигде не работает.

Адвокат просил отправить подозреваемую под домашний арест, учитывая ее состояние здоровья, поскольку женщине нужна трансплантация почек.

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