Думала, що Стерненко винен у прильотах по Києву: що відомо про підозрювану в нападі на активіста

Підозрюваній у нападі на українського волонтера та активіста Сергія Стерненка суд обрав запобіжний захід. Вона перебуватиме під вартою без права внесення застави до 29 червня.

Людмила Чимерська – підозрювана у нападі на Стерненка

Людмилу Чимерську підозрюють у замаху на вбивство та державній зраді, повідомляє кореспондент hromadske. Їй 45 років, вона родом з Одещини.

За даними слідства, наприкінці минулого року її завербували російські спецслужби у месенджерах.

Зараз дивляться

Жінка переїхала до Києва і кілька тижнів стежила за Стерненком, навіть оселилася в одному з ним житловому комплексі. Вона отримала координати схрону, в якому був пістолет та набої.

– Вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити вбивство активіста поблизу його помешкання. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила декілька пострілів. Одна з куль влучила йому в ногу, – зазначив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

За його словами, нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками СБУ.

Внаслідок обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі, розповів речник СБУ.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Адвокат Анатолій Юрченко зазначив, що його підзахисна на свою провину визнає і готова співпрацювати зі слідством.

За його словами, людина, якій підозрювана довіряла, запропонувала ліквідувати волонтера, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і російські удари по Києву — це справа його рук.

– Жінка розповіла, що спершу думала, що її вербує СБУ, а потім вона начебто закохалася у свого ФСБшного куратора. Її просто ввели в оману. Плюс особисті фактори та здоров’я. Плюс те, що вона стояла у черзі на операцію з трансплантації нирки. Але черга не наближалася, а навпаки, віддалялася, – сказав адвокат.

Сама підозрювана у суді зізналася, що не бачила ФСБшного куратора, але нібито закохалася у його слова.

Жінка має інвалідність першої групи, зокрема тричі на тиждень потребує гемодіалізу. Ще вона заміжня та має вищу освіту, проте ніде не працює.

Адвокат просив відправити підозрювану під домашній арешт з огляду на її стан здоровʼя, адже жінці потрібна трансплантація нирок.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.