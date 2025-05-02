Влюбилась в “сотрудника СБУ”: суд арестовал нападавшую на Стерненко
45-летняя женщина, которую подозревают в нападении на волонтера и активиста Сергея Стерненко, арестована до 29 июня без права на залог.
Однако по решению суда, она может получать надлежащую медицинскую помощь, поскольку нуждается в гемодиализе.
Любовь, как ловушка
Согласно информации СБУ, подозреваемая была дистанционно завербована российскими спецслужбами в конце 2024 года, когда искала подработку в интернете.
Сначала она выполняла несложные задачи: следила за автомобилями, фотографировала объекты, отправляла информацию куратору.
Впоследствии ей дали задание изготовить взрывчатку и перевезли в квартиру в центре Киева.
Как сообщил адвокат, подозреваемая признает вину и заявляет, что влюбилась в своего куратора, который представился сотрудником СБУ.
Он уверял ее, что Стерненко работает на ФСБ и причастен к ракетным ударам по Киеву.
— Фото человека, с которым она переписывалась в мессенджере, она никогда не видела, — говорит адвокат женщины.
По словам самой подозреваемой, она выполняла задание из любви и мести за измену Стерненко.
Покушение и задержание: операция СБУ
По данным следствия, с середины апреля женщина следила за Стерненко, переехала в тот же жилой комплекс. 1 мая 2025 года, получив оружие, она совершила вооруженное нападение возле дома активиста. Одна из пуль попала Стерненко в ногу.
Агентку задержали на месте сотрудники СБУ, которые за ней уже следили. Во время обыска у женщины нашли телефон с доказательствами связи с ФСБ и компоненты к взрывчатке, которые хранились в другой квартире.
СБУ сообщила злоумышленнице о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 115 (покушение на заказное убийство).
Расследование продолжается.