Влюбилась в “сотрудника СБУ”: суд арестовал нападавшую на Стерненко

45-летняя женщина, которую подозревают в нападении на волонтера и активиста Сергея Стерненко, арестована до 29 июня без права на залог.

Однако по решению суда, она может получать надлежащую медицинскую помощь, поскольку нуждается в гемодиализе.

Любовь, как ловушка

Согласно информации СБУ, подозреваемая была дистанционно завербована российскими спецслужбами в конце 2024 года, когда искала подработку в интернете.

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Сначала она выполняла несложные задачи: следила за автомобилями, фотографировала объекты, отправляла информацию куратору.

Впоследствии ей дали задание изготовить взрывчатку и перевезли в квартиру в центре Киева.

Как сообщил адвокат, подозреваемая признает вину и заявляет, что влюбилась в своего куратора, который представился сотрудником СБУ.

Он уверял ее, что Стерненко работает на ФСБ и причастен к ракетным ударам по Киеву.

— Фото человека, с которым она переписывалась в мессенджере, она никогда не видела, — говорит адвокат женщины.

По словам самой подозреваемой, она выполняла задание из любви и мести за измену Стерненко.

Покушение и задержание: операция СБУ

По данным следствия, с середины апреля женщина следила за Стерненко, переехала в тот же жилой комплекс. 1 мая 2025 года, получив оружие, она совершила вооруженное нападение возле дома активиста. Одна из пуль попала Стерненко в ногу.

Агентку задержали на месте сотрудники СБУ, которые за ней уже следили. Во время обыска у женщины нашли телефон с доказательствами связи с ФСБ и компоненты к взрывчатке, которые хранились в другой квартире.

СБУ сообщила злоумышленнице о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 115 (покушение на заказное убийство).

Расследование продолжается.

Источники: СБУ, Суспільне

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