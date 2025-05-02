Минприроды взялось за “спящие” лицензии: готовит проверки

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины инициирует внеплановую проверку лицензий на добычу полезных ископаемых, по которым в течение последнего десятилетия или не проводилась добыча совсем, или объем добытого ресурса составил менее 1%.

Об этом заявила руководительница министерства Светлана Гринчук.

Проверки собственников “спящих лицензий”

По ее словам, проблема так называемых “спящих” лицензий является существенной и влияет на развитие отрасли. Министерство в сотрудничестве с Госгеонедрами и Госгеоконтролем провело анализ предоставленных разрешений и оценило реальное состояние работ по каждой из лицензий.

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— У нас уже сформированы списки тех, где за последние 10 лет так и не начались работы или добыто менее 1%, — сообщила министр во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины в пятницу.

Руководитель ведомства также проинформировала, что сейчас идет работа над созданием условий для внедрения плановых проверок. Она подчеркнула, что без проведения проверок эффективная борьба с неактивными лицензиями невозможна.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о запуске Инвестиционного фонда восстановления.

Документ был подписан первым вице-премьером — министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.

Согласно соглашению о недрах, вклад Украины в указанный фонд будет обеспечен за счет части доходов, полученных от новых лицензий на добычу полезных ископаемых.

Фото: Светлана Гринчук

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