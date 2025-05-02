Міндовкілля взялося за “сплячі” ліцензії: готує перевірки

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України ініціює позапланову перевірку ліцензій на видобуток корисних копалин, за якими протягом останнього десятиліття або не проводився видобуток зовсім, або обсяг видобутого ресурсу склав менше 1%.

Про це заявила очільниця міністерства Світлана Гринчук.

Перевірки “сплячих” ліцензій: що відомо

За її словами, проблема так званих “сплячих” ліцензій є суттєвою та впливає на розвиток галузі. Міністерство у співпраці з Держгеонадрами та Держгеоконтролем провело аналіз наданих дозволів і оцінило реальний стан робіт за кожною з ліцензій.

Зараз дивляться

– У нас вже сформовані списки тих, де за останні 10 років так і не почалися роботи або видобуто менше 1%, – повідомила міністерка під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України в п’ятницю.

Керівниця відомства також поінформувала, що зараз триває робота над створенням умов для впровадження планових перевірок. Вона підкреслила, що без проведення перевірок ефективна боротьба з неактивними ліцензіями є неможливою.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду щодо запуску Інвестиційного фонду відбудови.

Документ був підписаний першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Відповідно до угоди про надра, внесок України до зазначеного фонду буде забезпечено за рахунок частини доходів, отриманих від нових ліцензій на видобуток корисних копалин.

Фото: Світлана Гринчук

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