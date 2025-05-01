Соглашение о недрах охватывает 57 ископаемых и фиксирует военную помощь США: что известно

В Вашингтоне подписано украинско-американское соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое закладывает политические рамки сотрудничества, но не включает все ключевые детали.

Об этом говорит текст документа, с которым ознакомилась Европейская правда.

Детали соглашения об ископаемых со США

Как стало известно, Украина и США снова решили разделить договоренности на несколько частей.

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Текущая версия только политическая основа: она определяет направления в сфере недропользования, продажи полезных ископаемых и военной помощи.

При этом более детальное техническое соглашение, где будут прописаны механизмы реализации положений, еще находятся в подготовке.

Документ, подписанный 30 апреля, имеет лишь 12 страниц, что резко контрастирует с мартовским проектом более чем на 90 страниц, который ранее передавала американская сторона.

Соглашение гарантирует, что его положения не будут противоречить евроинтеграционным обязательствам Украины. В случае выявления конфликта между американским соглашением и условиями вступления в ЕС документ будет пересмотрен.

Важно, что разрешение споров предусмотрено на равноправных началах: ни одна из сторон не подчиняется правовой системе другой. Кроме того, соглашение не предоставляет компаниям из США “права первой руки” на разработку украинских недр, но гарантирует им равные условия участия в аукционах или прямых переговорах по покупке минералов.

В список полезных ископаемых, охватываемых соглашением, входят десятки позиций — от лития, графита и кобальта до урана, золота и платины.

Речь идет исключительно о новых месторождениях, лицензирование которых будет происходить после вступления в силу соглашения. Список может быть изменен только по общему согласию сторон.

Не охваченные соглашением доходы от уже действующих рудников и украинской инфраструктуры — несмотря на то, что на ранних этапах американская сторона предлагала включить эти сферы в соглашение.

Со стороны Украины инвестициями в фонд станут доходы от продажи лицензий и рентных платежей, а также возможные дополнительные взносы. Американский вклад – в том числе новые поставки вооружения.

– Если правительство США будет оказывать правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, – говорится в тексте.

Несмотря на публичные заявления премьера Дениса Шмыгаля, в документе пока не упомянуты анонсированные положения о принципах управления фондом или долге США в течение 10 лет не изымать доходы, а реинвестировать их в восстановление Украины.

Эти пункты должны появиться в следующем, техническом соглашении.

Ранее сообщалось, что подписанное соглашение еще предстоит ратифицировать Верховной Раде.

Сразу после подписания документа первая вицепремьер Юлия Свириденко объяснила механизм функционирования фонда, который должен стать важным инструментом в послевоенном восстановлении Украины.

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