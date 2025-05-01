В Раде зарегистрирован законопроект о ратификации соглашения с США о недрах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки, которое подал Кабинет министров.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Законопроект о ратификации соглашения по недрам зарегистрирован в Раде

— Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (рег. № 0309), — отметил Мельничук.

Напомним, что накануне правительства Украины и США подписали соглашение, которое предусматривает создание Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

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Документ включает 12 статей, а также перечень критически важных материалов, и имеет финансовый характер.

От украинской стороны участником фонда будет выступать Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства, которое подчиняется Министерству экономики Украины.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что деятельность инвестиционного фонда по восстановлению Украины может быть начата ориентировочно через месяц-полтора после утверждения соглашения Верховной Радой.

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