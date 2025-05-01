Фонд по соглашению о недрах может заработать через месяц после ратификации — Свириденко

Инвестиционный фонд восстановления Украины может начать свою работу примерно через месяц-полтора после того, как Верховная Рада ратифицирует соглашение между Украиной и Соединенными Штатами по использованию недр.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, пишет РБК Украина.

Инвестиционный фонд будет запущен через месяц-полтора после ратификации

— Наша задача сделать это как можно быстрее (запустить фонд — ред.) Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте — ред.) у нас есть задача запустить фонд, — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что украинская сторона стремится как можно скорее завершить процесс ратификации соглашения.

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— И, конечно, мы хотим финализировать другие технические вопросы, которые имеют отношение к фонду, — добавила вице-премьер.

Напомним, 1 мая было подписано соглашение по недрам между Украиной и США. От имени украинской стороны документ подписала Юлия Свириденко, а со стороны США — министр финансов Скотт Бессент.

Сначала между государствами планировалось заключить рамочное соглашение, а уже после этого — договор о создании инвестфонда.

Однако в конце марта американская сторона предложила Украине обновленный вариант соглашения, который уже не имеет рамочного характера. Этот документ требует ратификации Верховной Радой.

Согласно условиям соглашения, обе страны должны учредить инвестиционный фонд, который будет наполняться за счет доходов от реализации украинских полезных ископаемых.

Как подчеркнула Свириденко, соглашение содержит важные для Украины положения и одновременно является взаимовыгодным для обоих государств. Она акцентировала, что украинские недра будут оставаться в собственности государства.

При этом в документе не предусмотрено никаких обязательств Украины по погашению долгов перед США за ранее оказанную поддержку.

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