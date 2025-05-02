Серія вибухів у Криму: ціллю дронів були військові аеродроми
Уночі 2 травня пролунала серія вибухів у Криму, зокрема на військових об’єктах.
Вибухи у Криму 2 травня: що відомо
Вибухи у Криму почали лунати після опівночі 2 травня.
Про вибухи, спалахи та ревіння дронів у небі писали люди в Севастополі, Євпаторії, Феодосії та Сімферополі.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заспокоював місцевих, що флот разом із силами протиповітряної оборони відбиває масовану комбіновану атаку на місто над Чорним морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.
Крім того, переконував Развожаєв, жодні об’єкти у місті чи акваторії не постраждали.
Зранку із заспокійливим повідомленням звернулися вже в Міноборони РФ.
Там заявили, що їхня протиповітряна оборона буцімто ліквідувала 89 безпілотників над поки що окупованим Кримом та 23 – над акваторією Чорного моря.
Тим часом очевидці переконують: уночі ціллю дронів були аеродроми Кача та Бельбек біля Севастополя, аеродром та військова частина у Гвардійському, аеродром Саки в Новофедорівці.
Уранці керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко наголосив, що демілітаризація Криму є важливою складовою безпеки в Чорному морі.
– Для Росії, як і за СРСР, Крим – це військова база. І це пряма загроза для судноплавства. Також із тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах.
Вибухи у Криму на воєнних об’єктах є виключно складовою безпеки, – наголосив Андрій Коваленко.
Нагадаємо, що частина зі 150 дронів, якими РФ атакувала Україну вночі 2 травня, були випущені з кримського мису Чауда.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Крымский ветер, Міноборони РФ, Андрій Коваленко