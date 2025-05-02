Серія вибухів у Криму: ціллю дронів були військові аеродроми

Уночі 2 травня пролунала серія вибухів у Криму, зокрема на військових об’єктах.

Вибухи у Криму 2 травня: що відомо

Вибухи у Криму почали лунати після опівночі 2 травня.

Про вибухи, спалахи та ревіння дронів у небі писали люди в Севастополі, Євпаторії, Феодосії та Сімферополі.

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заспокоював місцевих, що флот разом із силами протиповітряної оборони відбиває масовану комбіновану атаку на місто над Чорним морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.

Крім того, переконував Развожаєв, жодні об’єкти у місті чи акваторії не постраждали.

Зранку із заспокійливим повідомленням звернулися вже в Міноборони РФ.

Там заявили, що їхня протиповітряна оборона буцімто ліквідувала 89 безпілотників над поки що окупованим Кримом та 23 – над акваторією Чорного моря.

Тим часом очевидці переконують: уночі ціллю дронів були аеродроми Кача та Бельбек біля Севастополя, аеродром та військова частина у Гвардійському, аеродром Саки в Новофедорівці.

Уранці керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко наголосив, що демілітаризація Криму є важливою складовою безпеки в Чорному морі.

– Для Росії, як і за СРСР, Крим – це військова база. І це пряма загроза для судноплавства. Також із тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи у Криму на воєнних об’єктах є виключно складовою безпеки, – наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що частина зі 150 дронів, якими РФ атакувала Україну вночі 2 травня, були випущені з кримського мису Чауда.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Крымский ветер, Міноборони РФ, Андрій Коваленко

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