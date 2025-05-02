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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Украину 150 дронами: сколько БпЛА ликвидировано

ППО

Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 150 дронами.

Атака на Украину 2 мая: что известно

Атака на Украину началась еще в 21:30 1 мая и продолжалась до семи утра 2 мая.

За это время армия РФ запустила полторы сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов других типов из российских Брянска и Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

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Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 64 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов).

Ликвидировали их на Востоке, Юге и в Центре Украины.

62 БпЛА-имитаторы были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: 128 ОБр СТрО

Shahed, атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Шахеди
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