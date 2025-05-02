РФ атаковала Украину 150 дронами: сколько БпЛА ликвидировано
Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 150 дронами.
Атака на Украину 2 мая: что известно
Атака на Украину началась еще в 21:30 1 мая и продолжалась до семи утра 2 мая.
За это время армия РФ запустила полторы сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов других типов из российских Брянска и Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 64 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов).
Ликвидировали их на Востоке, Юге и в Центре Украины.
62 БпЛА-имитаторы были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: 128 ОБр СТрО