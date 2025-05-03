Впервые в мире: ГУР показало, как дрон Magura уничтожил истребитель Су-30

Воины Главного управления разведки (ГУР) Минобороны ударом из морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30.

Об этом сообщили в ГУР.

Морской дрон уничтожил боевой самолет РФ

2 мая воины спецподразделения Group 13 во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский истребитель Су-30. По самолету ударили ракетой с морской платформы Magura.

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Дрон Magura выпустил ракету по вражескому боевому самолету в акватории неподалеку от Новороссийска, где сейчас россияне прячут остатки своего Черноморского флота.

Многоцелевой российский истребитель Су-30 стоит около $50 млн.

Напомним, что 1 сентября 2024 года ГУР уничтожили Су-30СМ над Черным морем. Истребитель принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, базирующемуся на аэродроме в Саках в Крыму.

14 декабря 2024 года в российском городе Крымск Краснодарского края вражеский истребитель Су-30 уничтожен прямо на аэродроме.

24 апреля 2025-го на территории аэродрома Ростов-на-Дону — Центральный сгорел истребитель Су-30СМ с бортовым номером 35.

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