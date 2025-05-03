Впервые в мире: ГУР показало, как дрон Magura уничтожил истребитель Су-30
Воины Главного управления разведки (ГУР) Минобороны ударом из морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30.
Об этом сообщили в ГУР.
Морской дрон уничтожил боевой самолет РФ
2 мая воины спецподразделения Group 13 во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский истребитель Су-30. По самолету ударили ракетой с морской платформы Magura.
Дрон Magura выпустил ракету по вражескому боевому самолету в акватории неподалеку от Новороссийска, где сейчас россияне прячут остатки своего Черноморского флота.
Многоцелевой российский истребитель Су-30 стоит около $50 млн.
Напомним, что 1 сентября 2024 года ГУР уничтожили Су-30СМ над Черным морем. Истребитель принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, базирующемуся на аэродроме в Саках в Крыму.
14 декабря 2024 года в российском городе Крымск Краснодарского края вражеский истребитель Су-30 уничтожен прямо на аэродроме.
24 апреля 2025-го на территории аэродрома Ростов-на-Дону — Центральный сгорел истребитель Су-30СМ с бортовым номером 35.