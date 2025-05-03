Вперше у світі: ГУР показало, як дрон Magura знищив винищувач Су-30

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони ударом з морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30.

Про це повідомили в ГУР.

Морський дрон знищив бойовий літак РФ

2 травня воїни спецпідрозділу Group 13 у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідували російський винищувач Су-30. По літаку вдарили ракетою з морської платформи Magura.

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Дрон Magura випустив ракету по ворожому бойовому літаку в акваторії неподалік від Новоросійська, де зараз росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.

Багатоцільовий російський винищувач Су-30 коштує близько $50 млн.

Нагадаємо, що 1 вересня 2024 року ГУР знищили Су-30СМ над Чорним морем. Винищувач належав 43 окремому морському авіаційному полку ВКС РФ, що базується на аеродромі в Саках у Криму.

14 грудня 2024 року в російському місті Кримськ Краснодарського краю ворожий винищувач Су-30 знищено прямо на аеродромі.

24 квітня 2025-го на території аеродрому Ростов-на-Дону – Центральний згорів винищувач Су-30СМ із бортовим номером 35.

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