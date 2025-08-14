Российский истребитель Су-30: что это за самолеты и где в Украине их сбивали

Российская армия за время незаконного и жестокого вторжения на территорию Украины понесла немалые потери среди как личного состава, так и военной техники. Следует отметить, что ВСУ уничтожили много самолетов-истребителей и бомбардировщиков Воздушно-космических сил РФ. А ведь именно самолетами Россия хвастается, заверяя, что некоторым нет аналогов в мире.

Итак, над украинской землей наши пилоты сбили немало истребителей Су-30. Факты ICTV собрали информацию, где и сколько Су-30 потерял российский враг — подробнее читайте в материале.

Су-30СМ цена и что за самолет

Су-30СМ – российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления.

Следует отметить, что цена Су-30 колеблется в районе $33 млн.

Су-30СМ – вооружение

Су-30СМ может нести до шести управляемых ракет воздух-воздух средней дальности. Во время полномасштабного вторжения в Украину РФ использовала Су-30СМ для запуска противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

Су-30СМ — сколько сбито в Украине

26 февраля 2022 года в акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Позже украинская ПВО сбила еще два вражеских самолета Су-30.

28 февраля 2022 года было сбито пять истребителей российских оккупантов — это Су-30 и Су-35.

1 марта 2022 года в Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины вместе с ВСУ уничтожили самолет России Су-30.

3 марта 2022 года в небе над Ирпенем Киевской области украинская ПВО сбила вражеский Су-30.

5 марта 2022 года неподалеку от села Счастливое на Николаевщине был сбит Су-30СМ украинской ПВО. В самолет попала ракета из ЗРК Бук М-1. Пилота, который катапультировался, позже нашли и взяли в плен. В этот же день стало известно о еще одном сбитом истребителе Су-30СМ на территории Одесской области, который упал в море неподалеку от Одессы.

Утром 13 марта 2022 года украинские военные сбили еще один самолет российских оккупантов Су-30СМ с бортовым номером RF-81771 над городом Изюм, что в Харьковской области.

15 марта 2022 года Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский самолет Су-30СМ под Харьковом расчетом ЗРК Бук.

16 марта 2022 года два истребителя Су-30СМ российских оккупантов упали в Черное море после сбивания ВСУ. Пара истребителей пыталась атаковать один из поселков в Одесской области.

18 апреля 2022 года Су-30 был сбит силами и средствами подразделения Воздушных Сил ВСУ, согласно сводке Генерального штаба, однако без уточнений о месте падения.

5 мая 2022 года Су-30СМ сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением ВСУ в воздушном пространстве Украины.

А 9 августа 2022 года по меньшей мере пять Су-24М/Су-24МР и пять Су-30СМ были уничтожены в результате удара ВСУ по аэродрому Новофедоровка во временно оккупированном Крыму.

18 августа 2022 года украинские военные сбили самолет, который делал боевой вылет в Харьковской области. Тогда под удар ВСУ попал истребитель Су-30СМ с бортовым номером RF81771.

7 сентября 2022 года российский самолет Су-30СМ был сбит украинской армией из ПЗРК над Волоховым Яром Харьковской области. По данным российской стороны, самолет разбился, но пилота эвакуировали.

12 сентября 2022 года нашли обломки сбитого российского истребителя Су-30СМ в Харьковской области. Самолет Воздушно-космических сил РФ имел бортовой номер RF-81773/Red 62.

24 сентября 2022 года украинские подразделения ПВО уничтожили четыре российских самолета, среди которых было два Су-30.

24 декабря 2023 года вражеский истребитель Су-30СМ был сбит в воздушном пространстве над Черным морем.

В конце января 2024 года РФ отчитывалась о нанесении ударов по Бельбеку. В результате — минус один Су-30 у оккупантов.

7 апреля дроны ГУР в Ейске поразили 4 Су-30, 2 военно-транспортных самолёта и самолёт-амфибию.

11 сентября 2024 года ГУР уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черным морем. Истребитель принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, базирующемуся на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму.

14 декабря 2024 года в российском городе Крымск Краснодарского края вражеский истребитель Су-30 уничтожен прямо на аэродроме.

24 апреля 2025 года на территории аэродрома Ростов-на-Дону—Центральный сгорел истребитель Су-30СМ с бортовым номером 35.

4 августа 2025 года уничтожен самолет Су-30СМ на аэродроме Саки.

14 августа 2025 года Россия потеряла истребитель Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.

