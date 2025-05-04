Зеленский прибыл в Чехию: детали визита и ожидаемые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Чехию.

Зеленский прибыл в Чехию

Как сообщил глава государства, в рамках поездки запланированы встречи с высшим политическим руководством страны и представителями ключевых отраслей обороны и образования.

— Вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию. Запланированы встречи с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций, а также руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинской общиной, — отметил Зеленский.

Особое внимание будет уделено развитию оборонного сотрудничества.

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Президент поблагодарил Чехию за эффективную артиллерийскую инициативу и подтвердил намерение углублять сотрудничество в этом направлении.

— Самое главное — наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать, — подчеркнул он.

Зеленский также сообщил о намерениях развивать военную авиацию, в частности в рамках международной авиационной коалиции. Речь идет о расширении тренировочных программ для украинских пилотов и обеспечении флота F-16.

— Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины, — отметил президент.

Во время визита будут обсуждать также дипломатические шаги и совместное давление на Россию для долговременного прекращения огня.

Первая леди Елена Зеленская планирует принять участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine, целью которой является укрепление международного медицинского партнерства.

Кроме того, при ее участии будет объявлено о расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах.

— Во всех сферах увеличиваем поддержку для Украины, — подытожил глава государства.

Напомним, с начала 2025 года Украина в рамках инициативы Чехии получила 400 тыс. крупнокалиберных боеприпасов.

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