Україна може отримати близько 1,8 млн боєприпасів за чеською ініціативою – Зеленський

Завдяки чеській ініціативі з постачання боєприпасів вдалося змінити ситуацію у компоненті 2:1 до Росії. Цього року у межах цієї ініціативи Україна може отримати близько 1,8 млн боєприпасів.

Про це заявили президенти Чехії та України під час спільного брифінгу у Празі 4 травня.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що в інтересах Праги продовжувати підтримку Києва, щоб Україна була сильною на полі бою.

Зараз дивляться

– Чеська Республіка в цьому напрямку намагається постачати боєприпаси. Це наша ініціатива. Ми робимо все для того, щоб на полі бою РФ не була настільки успішною. Ми знаємо, що завдяки нашій ініціативі вдалося змінити ситуацію стосовно Росії 2 до 1, – сказав він.

Павел додав, що Чехія продовжить постачання доти, доки це буде потрібно і до досягнення справедливого миру.

Зі свого боку Володимир Зеленський сказав, що чеська ініціатива працює блискуче та минулого року дуже допомогла українській армії зі снарядами для артилерії.

Він зазначив, Київ розраховує, що цього року співпраця буде також результативною.

– Ми обговорювали, що 1,8 млн снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення. Завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії, готуємо ще конкретику, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з офіційним візитом до Чехії. У межах поїздки заплановані зустрічі з вищим політичним керівництвом країни та представниками ключових галузей оборони й освіти.

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