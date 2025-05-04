За последнюю неделю российские военные применили более 1 180 ударных дронов, 1 360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 4 мая.

Зеленский о российских атаках

— Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня, — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что этой ночью массированные атаки дронов и бомбежки снова накрыли мирные города.

Сейчас смотрят

В Киеве спасатели всю ночь тушили пожары в спальных районах, пострадали дома, машины, есть раненые дети и взрослые.

Огонь вспыхнул и в Черкассах, где горело общежитие.

Шахеды били по Харьковской, Николаевской, Киевской, а уже утром КАБы ударили по Донецкой и Сумской области. За одну ночь — 165 дронов, большинство из которых были иранского производства.

Президент отметил: Украина готова к прекращению огня с любого дня, минимум на месяц. Он подчеркнул, что перемирие не должно зависеть от российских праздников, а должно быть ежедневным и реальным.

— Если тишина — то ежедневно. Если прекращение огня — то не на их праздники, а на каждый день, — подчеркнул он.

Напомним, в результате дроновой атаки на Киев в ночь на 4 мая поврежден торгово-развлекательный центр Dream (бывший Dream Town), расположенный в Оболонском районе Киева.

Читайте также
Ночью Украину атаковали 165 вражеских дронов: сколько удалось сбить силам ПВО
робота ППО

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийРакетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.