За последнюю неделю российские военные применили более 1 180 ударных дронов, 1 360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 4 мая.

Зеленский о российских атаках

— Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня, — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что этой ночью массированные атаки дронов и бомбежки снова накрыли мирные города.

В Киеве спасатели всю ночь тушили пожары в спальных районах, пострадали дома, машины, есть раненые дети и взрослые.

Огонь вспыхнул и в Черкассах, где горело общежитие.

Шахеды били по Харьковской, Николаевской, Киевской, а уже утром КАБы ударили по Донецкой и Сумской области. За одну ночь — 165 дронов, большинство из которых были иранского производства.

All night long, emergency crews in Kyiv were battling fires in apartment buildings and cars after Russian drone strikes on residential neighborhoods. Unfortunately, there are injured children and adults. Everyone has received the necessary assistance. In Cherkasy, an ordinary… pic.twitter.com/DpwLUaepmC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2025

Президент отметил: Украина готова к прекращению огня с любого дня, минимум на месяц. Он подчеркнул, что перемирие не должно зависеть от российских праздников, а должно быть ежедневным и реальным.

— Если тишина — то ежедневно. Если прекращение огня — то не на их праздники, а на каждый день, — подчеркнул он.

Напомним, в результате дроновой атаки на Киев в ночь на 4 мая поврежден торгово-развлекательный центр Dream (бывший Dream Town), расположенный в Оболонском районе Киева.

